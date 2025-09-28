FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Rağbet var ama...' Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! 'Fırtına'yı bekliyorlar

Bartın'da, eylül ayında balıkçıların ağına en çok takılan balık türü mezgit oldu. Balıkçılar ve vatandaşlar palamut için ise 'kestane karası' zamanını bekliyor.

'Rağbet var ama...' Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! 'Fırtına'yı bekliyorlar

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla beraber ağlarını denize atan balıkçılar gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ağlarını atmak üzere denizlere açılan Bartınlı balıkçılar, bu sene sudan en çok mezgitin çıktığını ve vatandaşın palamut beklediğini belirtiyor.

Rağbet var ama... Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! Fırtına yı bekliyorlar 1

Bartın'da balıkçılık yapan Talip Saraç, mezgitin kilosunu 200 lira olarak belirlediklerini ve en çok satılan türlerin ise mezgit ve hamsi olduğunu söyledi. Bu sabah saatlerinde balıkçıların tekneyle Amasra denizine açıldığını belirten Saraç, "Bu sezonun revaçta olan balığı mezgit. Mezgit çok çıkıyor. Bartın'da müşteriler mezgit ve hamsiyi daha ağırlıklı tercih ediyor. Balıkları bu sabah Amasra denizinden çıkardık" diye konuştu.

Rağbet var ama... Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! Fırtına yı bekliyorlar 2

"PALAMUTA RAĞBET VAR AMA PALAMUT YOK"

Bartınlı balıkçı Saraç, eylül ayının sonlarına doğru görülen hava değişimini, halk arasında bilinen adıyla 'kestane karası' zamanını beklediklerini söyledi. Müşterilerin ise palamutun gelip gelmediğini sorduğunu belirten balıkçı, "Palamuta rağbet var ama palamut yok" dedi. Bu ayın son günlerini beklediklerini belirten Talip Saraç, "Palamut yok denilecek kadar az ama 28 Eylül itibarıyla 'kestane karası' diye bir fırtınamız var. O fırtınayla ekim-kasım aylarında palamutu tezgahlarımızda bekliyoruz" dedi.

Rağbet var ama... Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! Fırtına yı bekliyorlar 3

BARTIN'DA BALIK FİYATLARI

Bartın'da en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan hamsinin kilosu 100 lira ile 150 lira arasında değişirken mezgit fiyatları ise 150 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdülerATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler
Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin' Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin'

Anahtar Kelimeler:
balık Bartın balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.