Ramazan’da ‘yenmez’ diye alan yoktu! Satışlar bir anda 3 katına çıktı

Ramazan ayının ilk günlerinde fazla balık satışı yapamayan balıkçılar, gün geçtikçe vatandaşların balığa rağbet ettiğini ifade etti. İlk günden sonra balık satışlarının arttığına değinen balık satıcısı Onurcan Köse, şu cümleleri kurdu:

"Balık satışları Ramazan öncesi gibi değil. Özellikle Ramazan’ın ilk günü satış olmadı. Vatandaşlar, ‘Ramazan’da balık yenmez, evde balık kokusu olmaz’ gibi düşünüyor. Bu nedenle Ramazan’da balık satışları diğer günlere göre düşük oluyor. Diğer günlere göre yüzde 50 daha az balık satıyoruz. Buna rağmen Ramazan’da geçen günler arttıkça balık satışları artıyor. Örneğin Ramazan’ın ikinci günü, ilk güne göre 3 kat daha fazla balık sattık. Bugün de düne göre daha fazla balık satacağız gibi görünüyor. Gün geçtikçe balık satışlarının da artacağını düşünüyoruz"

HAMSİNİN KİLOSU 100 TL’YE DÜŞTÜ

Balık fiyatlarının uygun olduğunu da dile getiren Köse, "Balık şu sıralarda bol. Hamsinin kilosu 100 TL, mezgidin kilosu 200 TL, istavritin kilosu 70 TL, somon 250 TL, çipura 450 TL, levrek 500 TL’den satılıyor. Balık fiyatları da uygun seyrediyor. Bu fiyatlarda kırmızı et ve tavuk yerine balık da tercih edilebilir. Ayrıca yeni çıkan hamsiler de çok güzel. Vatandaşları balık yemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade ederken, en çok satılan balıkların kilosu 100 TL’den satılan hamsi ve 70 TL’den satılan istavrit olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır