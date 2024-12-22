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Saatler önce kuyruk oldular, fiyatı duyan akın etti! Açılış kaosa döndü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 08:45
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir AVM'nin açılışında yağmurlu havaya aldırmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzdiham yaşanan açılışta sokağa taşan kalabalık yüzünden trafik durma noktasına gelirken, gerilen sinirler ve bekleme süresinin uzunluğu da kavgaları da beraberinde getirdi.

Saatler önce kuyruk oldular, fiyatı duyan akın etti! Açılış kaosa döndü

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde açılışını yapan yeni alışveriş merkezi büyük bir ilgiyle karşılaştı. Açılışa özel cazip fiyatlarla hazırlanan kampanya, Aydınlıları adeta AVM'ye akın ettirdi. Günler öncesinden açılışı duyurulan kampanyalar vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu.

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SAATLER ÖNCESİNDE ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yağışlı havaya aldırış etmeyen binlerce kişi, açılıştan saatler öncesinde AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bu durum zamanla izdihama dönüşerek, bazı noktalarda sinirlerin gerilmesine neden oldu.

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Yaşanan gerginlikler, zaman zaman küfürlü kavgaların patlak vermesine yol açtı.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Açılış sırasında, güzergahı kullanan sürücüler de büyük zorluklar yaşadı.

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AVM çevresindeki trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç sürücüsü duruma tepki gösterdi.

OLAN BİTENİ FİLM GİBİ İZLEYİP, KAYDA ALDILAR

Olayları adeta film gibi izleyen çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla olan biteni kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Kapılar açıldıktan sonra, içerideki indirimli ürünlere akın eden kalabalık, kısa sürede AVM içinde büyük bir hareketlilik oluşturdu.

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İçeri girmeyi başaranlar kendilerini şanslı hissederken, birçok kişi ise mağaza içi yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler AVM fiyat
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