FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar' 500 TL oldu, gramla satılıyor '1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor'

Türkiye'nin mantar yetişen önemli bölgelerinden Istranca Ormanları'nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle popülasyon yok denecek kadar azaldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, “Geçen sene 150 ile 200 TL olan mantarın kilosu bu sene 500 TL. Geçen seneye göre fiyat yükseldi” dedi. Mert "İnsanlar saatlerce dolaşıyor geziyorlar ancak bulamıyorlar. Günde en fazla 1 kilo veya altında toplayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar' 500 TL oldu, gramla satılıyor '1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor'

Ülke genelinde aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle oluşan kuraklık, Türkiye'nin önemli mantar yetişen alanlarından Istranca Ormanları'nı da etkiledi. Kilolarca mantarın yetiştiği ormanda, bu yıl ağustos sonu ve eylül ayında hiç yağış düşmeyince popülasyon azaldı. Geçen yıllarda İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen bolet ve padişah mantarı toplama mesaisine çıkanlar, elleri boş dönüyor. Kuraklığın vurduğu mantarın geçen yıl 200 lira olan kilosu bu yıl 500 liraya yükseldi.

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 1

‘BU SENE MANTARI GRAMLA SATIYORUZ’

Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl mantarın yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 2

Mert, "Bu sene mantar yok, geçen seneki mantarın yüzde 1’i yok. Bu sene yağmurlar çok geç kaldı. Ağustos sonu, eylül ayında hiç yağmur düşmedi. Bundan dolayı bu sene mantarımız yok gibi bir şey. Gramla tartıyoruz bu sene mantarı. Toplayanlardan 50 gram, 100 gram gibi alıyoruz. Yani kilo ile getiren çok az, yok gibi bir şey. Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL. Geçen seneye göre fiyat yükseldi. Mantar az çıkınca mecburen fiyat yükseliyor. İnsanlar saatlerce dolaşıyor geziyorlar ancak bulamıyorlar. Günde en fazla 1 kilo veya altında toplayabiliyorlar. O yüzden şu an pek ilgi kalmadı mantara. Bundan bir ay sonra borazan, sığır dili mantarımızı var. Son yağan yağmurların da buna faydası olur inşallah" diye konuştu.

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 3

'YAĞIŞLARIN GEÇ GELMESİ ETKEN'

Bölgede 10 yıldır mantar toplayan Osman Kahya, yağışların geç yağmasının mantarın olmamasında büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 4

Kahya, "Bu sene mantar yağışlardan dolayı çok az. Geçen senenin onda biri yok bu yıl. Geçen seneyi arıyoruz. Geçen sene 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo topluyorduk, bu sene yok. Günde 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor. Yağışlar geç yağdı. Havalar soğudu gece 7- 8 derece oluyor, mantar çıkmıyor. Yağışlar 15-20 gün önce olsaydı mantar olurdu. Yağışlar geç gelince şimdi mantar yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 5

Mantar toplayıcısı Ulaş Faruk Demircioğlu da "Mantar şu anda var ama eskisi kadar yoğun değil. 3 saattir ormanın içinde gezdim sadece 3 adet mantar bulabildim şu anda bulabildiğimiz bu kadar" dedi. (DHA)

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 6

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 7

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 8

Saatlerce dolaşıp bulamıyorlar 500 TL oldu, gramla satılıyor 1 kiloyu bulan öpüp başına koyuyor 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarıİkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarı
Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaTicaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Anahtar Kelimeler:
mantar fiyat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.