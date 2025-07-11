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Sabah 4'te başlıyorlar, 44 derecede çalışıyorlar! Yevmiyeleri ne 800 ne 1000 TL 'Temiz para...' diyerek açıkladı

Hava sıcaklıkları 40 dereceye aştığı Hatay'da pamuk tarlasında çalışan tarım işçileri 650 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyor. Çavuş Süleyman Dolgun, yevmiye ücretlerinin Ziraat Odası'nın belirlediğini ifade ederek, "Ziraat Odası'nın kestiği yevmiye 725 TL'nin 75 TL'sini çavuş alıyor" dedi.

Sabah 4'te başlıyorlar, 44 derecede çalışıyorlar! Yevmiyeleri ne 800 ne 1000 TL 'Temiz para...' diyerek açıkladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay'da termometreler 40 dereceyi aştı. Kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiliyor. Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'ndeki 150 dönümlük pamuk tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 650 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyorlar. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yarım gün mesai yaparak çalışıyor.

Sabah 4 te başlıyorlar, 44 derecede çalışıyorlar! Yevmiyeleri ne 800 ne 1000 TL Temiz para... diyerek açıkladı 1

"İŞÇİNİN ELİNE TEMİZ 650 TL KALIYOR"

Tarlada çalışan tarım işçilerinin yevmiyelerinin 650 TL'ye geldiğini söyleyen çavuş Süleyman Dolgun, şu ifadeleri kullandı:

"Burası 150 dönüm pamuk tarlası, şu an biz pamuk tarlasında kazma işi yapıyoruz. Pamuk tarlasında istenmeyen otları alıyoruz. Gördüğünüz gibi 40 derece ve 38 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Biz Ziraat Odası'nın kestiği fiyat üzerinden yevmiye alıyoruz. Ziraat Odası'nın kestiği yevmiye 725 TL'nin 75 TL'sini çavuş alıyor. İşçinin eline kalan temiz para 650 TL'dir. Geçen çavuşlar arasında bir anlaşmazlık oldu. Kesinlikle ne 800 TL ne de 1000 TL alıyoruz. Aldığımız yevmiye 650 TL'dir"

Sabah 4 te başlıyorlar, 44 derecede çalışıyorlar! Yevmiyeleri ne 800 ne 1000 TL Temiz para... diyerek açıkladı 2

"YARIM YEVMİYE ÇALIŞIYORUZ"

Sabah 4 te başlıyorlar, 44 derecede çalışıyorlar! Yevmiyeleri ne 800 ne 1000 TL Temiz para... diyerek açıkladı 3

Sıcak havalarda açık alandaki tarım arazisinde çalışmanın zor olduğunu söyleyen Dolgun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Sıcak ama biz de bunun için sabah 04.00'te işçileri toplamaya başlıyoruz. Tarlaya yetişene kadar 5'te iş başı yapıyoruz. Öğlen yemeğine oturmuyoruz. Hava sıcak olduğu için saat 12.30'ta paydos yapıyoruz sıcağa kalmamak için. Yabani otlar olursa pamuk yetişmez. Bu otları bırakırsak pamuktan daha yüksek olur ve verimi düşer. Hayat şartları biraz zor ve yevmiyeler de aslında yetersiz. Yine de mecbur çalışıyoruz yani ne yapalım. Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum, Sıcaklıklara alıştım. İşçi de alıştı. Bazen işte böyle hava çok sıcak oluyor. Mesela 42 derece veya 44 dereceyi gördük. 44 dereceyi gördüğümüz günler mecburen yarım yevmiye çalışıyoruz. İşçiler sıcağı sevmiyor, genelde ağaç işlerini tercih ediyor ama sürekli ağaç işi de olmaz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay pamuk
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