Sabahın ilk ışıklarında tek tek toplanıyor, öğlen tüm yapraklar iğneyle dizilip kurutuluyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tütün üreticileri, hasat ettikleri yaprakları kurutma işlemine hazırlamak için sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyor. Toplanan tütün yaprakları çuvallara doldurularak tarladan dizim alanlarına taşınıyor.

Kadınlı erkekli çiftçi aileleri gölgelik alanlarda yan yana oturarak el emeğiyle dizim işine başlıyor.

HER İPTE YAKLAŞIK 40-59 YAPRAK SIRALANIYOR

Yapraklar tek tek elde alınarak kalın iğnelerle ince iplere geçiriliyor.Her ipte yaklaşık 40-50 yaprak sıralanıyor ve yaprakların birbirine yapışmaması için aralarında boşluk bırakılıyor.

Yayladağı'nda tütün üretimi kuşaktan kuşağa aktarılan bir geçim kaynağı olarak bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Dizim sırasında yaprakların saplarından tutulması, yaprağın yırtılmaması ve kurutma kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

İplere dizilen tütün yaprakları, tarlalarda ya da evlerin önlerinde kurulan ahşap asma düzeneklerine sıra sıra asılıyor. Güneş altında kurumaya bırakılan yapraklar sarıdan koyu kahverengiye dönen renk değişimiyle olgunlaşma sürecine giriyor.

Kurutma aşaması ürünün aroma ve kalitesini belirleyen en kritik evrelerden birini oluşturuyor.

GÜNDE 10-12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Tütün dizimi tamamen el işçiliğine dayandığı için çiftçiler günde ortalama 10-12 saat çalışarak sezonun kısa süresinde işi yetiştirmeye çalışıyor. Yayladağı'nın tütün üreticileri, makineleşmenin ulaşamadığı bu geleneksel yöntemi her yıl aynı özenle sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır