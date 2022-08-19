FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Sadece Türkiye'de yetişiyor! Kraliyet ailesi peşinde... Yurt dışında tanesi 20 lira

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Kraliyet ailesi peşinde... Yurt dışında tanesi 20 lira

19.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere veliahdı William’ın eşi Cambridge düşesi Kate’in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa’dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor.

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Kraliyet ailesi peşinde... Yurt dışında tanesi 20 lira

Dünyada sadece Bursa’nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Üreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan alınan incirlerin yurt dışında tanesi bu fiyatlarda satılıyor. Geçtiğimiz yıl 27 liradan alımına başlanan incir bu yıl artan maliyetler sebebiyle 40 ila 50 liradan alımına başlanması beklenirken geçtiğimiz yılında altında bir ücretle 25 liradan alımına başlandı. Bu durum ise üreticiyi tatmin etmedi.

0bf71300-3daf-4aa8-a01e-4bab30335cbc

Bu işi yapan aracı firmalar iyi para kazanırken para kazanamayan üretici ise fiyatların yukarı çekilmesini bekliyor. Bursa’nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılarak Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor.

06b358f9-5775-4665-9f17-b6a88f36aa90

Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde incir hasadına başlayan Harun Deniz, "Bu yıl dünyaca ünlü siyah incirlerimizi toplamaya başladık. 2 ay boyunca yoğun bir sezon geçiyor. Dünyada sadece Bursa’nın köylerinde yetişen bu incir dünyanın bir çok ülkesinden talep görüyor. Bizim olgunlaşmaya yaklaşan incirleri yurt dışına olgunlaşan incirleri ise yurt içine topluyoruz.

89eadc38-be36-4c03-96aa-610bdb26df84

Burada seçilen incirler Avrupa’da rafları süslüyor. Bu yıl 25 liradan ihracatlık inciri bizden almaya başladılar, ürün bollaşınca fiyatlar daha düşüyor. Bu incir Avrupa’da çok fazla fiyatlarla satılıyor. Bizden ise ucuz fiyata alınıyor. Biz fiyatların yukarı çekilmesini istiyoruz" dedi.

89eadc38-be36-4c03-96aa-610bdb26df84

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
40 bin TL harcadı! 250 bin TL gelir...40 bin TL harcadı! 250 bin TL gelir...
Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'
Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…
Anahtar Kelimeler:
incir Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.