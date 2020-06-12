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'Sakarya' arısına yoğun talep! 'Sakarya' ırkı arılarla bal verimi artırılacak

KOBİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteklediği proje kapsamında üretimine başlanan Sakarya ırkı ana arıların Türkiye genelinde bal verimini artırması amaçlanıyor. Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör de kentin yerli arı ırkını üreterek talep edilen bölgelere gönderdiklerini belirtti.

Kırsalda gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesince 500 bin lira değerinde kovan ve arıcılık malzemesi dağıtımı yapılmasının ardından ana arı ırkı üretimleri devam ediyor.

"Sakarya" ırkı adı altında ilk etapta 3 bin 600 adet üretilecek arıların Türkiye'nin pek çok bölgesine uyum sağladığı bildirildi.

Ana arı yetiştirme çiftliğini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Botanik Vadisi'nin proje alanında arıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünden tahsis edilen alanda ıhlamur ağaçları, akasya, ballı bitkiler ve kuşburnu, defne, biberiye, nane, kekik, lavanta yetiştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Alanda tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiğini aktaran Yüce, Alman firmasıyla yapılan anlaşma gereği fidan yetiştiriciliği ve satışının da yapılacağını belirtti.

Arıcıların alanda faaliyetlerini yürütebileceğini aktaran Yüce, "Şu anda arıcılarımıza takriben 500 bin liralık malzeme desteği verdik. Bu malzeme desteğimizde arıcılarımız bir ana anaç arı üretimi yani Sakarya bal arısı genotipini ve Kafkas kırmasını oluşturdu. Şu anda da anaç arı üretim işletmesindeyiz. Bu ana arı üretim istasyonunda hem Sakarya'da arıcılık yapmak isteyen bütün vatandaşlarımıza buradan anaç arı teminini gerçekleştiriyoruz, aynı zamanda bütün ülkemizdeki isteyen illerimize de arıcılarımıza da buradan anaç arı sevkiyatı yapıyoruz. Yani burası bir anaç arı üretim işletmelerinden bir tanesi." şeklinde konuştu.

'SAKARYA'YA UYGUN SAKARYA GENOTİPİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak polen üretimi, arı sütü, arı zehiri, propolis, bal ve arı sütü konularında arıcılara gereken desteği sağladıklarına işaret eden Yüce, kentin arıcılıkta Türkiye'de ön sıralarda olduğunu ifade etti.

Yüce, üreticileri büyük bir özveriyle bu işi yaptıkları için tebrik ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Aylık 3 bin 600 anaç arı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yani 3 bin 600 arıcımıza ana ham maddesini vermiş oluyoruz. Hem Sakarya'da hem Türkiye'de üretim artsın bal üretimi artsın ve arıcılık artsın. Zaten dünyada Çin'den sonra bir numarayız çok daha ileriye gelmek için ne gerekiyorsa seferberiz. Her bölge farklı farklı genotiplerle ilgili daha faydalı üretimi oluyor biz şu anda Sakarya'ya uygun Sakarya genotipini yetiştiriyoruz, bazı bölgeler farklı genotiplerini kullanıyor. Doğu Karadeniz Kafkas arısını kullanıyor, bizim bura da aynı zamanda Karadeniz'e benzediği için ve Karadeniz iklimiyle çok özdeşleştiğimiz için biz Kafkas kırmasını da burada yetiştiriyoruz. Hem Kafkas kırması hem de Sakarya genotipi bal arısı yetiştiriyoruz."

'SAKARYA' ARISINA TALEP YOĞUN

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör de kentin yerli arı ırkını üreterek talep edilen bölgelere gönderdiklerini belirtti.

"Sakarya" ana arısına büyük bir talebin olduğunu ifade eden Ör, "Buradaki arılar yağmurda sisli havada çalışabilen arılar, bölgemiz rutubetli bir bölge olduğu için arımız da ona göre farklı bir arı." dedi.

Ana arı üreticilerinden Fatih Kartalcı ise şu ana kadar üretilen arıların hepsini sattıklarını, bunları da Sivas, Adıyaman, Kars ve Van gibi çeşitli illere gönderdiklerini söyledi.

Talebin yoğunlaştığını ifade eden Kartalcı, arı üretim süreci hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yürütülen projenin kendilerine kapasite artırma yönünde ivme kazandırdığını aktaran Kartalcı, şöyle devam etti:

"İnşallah onlar bizim önümüzü açtılar diyelim. Biz de bundan sonraki süreçte kendi imkanlarımızla her yıl biraz daha büyümeyi, büyütmeyi, üretim yapmayı düşünüyoruz. Yüzde 75 hibeyle girdik biz bu işe, yüzde 25'ini kendimiz verdik. Yani bu kutuları belki biz kendi paramızla alamazdık bu düzeni oluşturamazdık ama böyle vesile oldular. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

KAYNAK:AA

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