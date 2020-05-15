Samsun’un Bafra ilçesinde üretilen organik 'Elifli çileği' yok satıyor

Elifli Mahallesi'ndeki 18 dönüm alanında çilek üretimi yapan Bayram Ali Kadıoğlu, pazar sorunu yaşamadıklarını, yok sattıklarını söyledi. Kadıoğlu, "20 yıldır çilek işiyle uğraşıyorum. Geçmiş yıllarda 50-60 dönüm yaptık. Önümüzdeki sene daha da artırmayı düşünüyorum. Geçen seneye göre girdi maliyetlerimiz yüzde 30 arttı. Fakat bizim satış fiyatlarımız geçen senenin altında. Korona virüs nedeniyle halkımız, bizim doğal çileğimizden faydalansın diye elimizi vicdanımıza koyarak fedakarlık yaptık. Geçen seneki fiyatlarla başladık. Fiyat yükseltip fırsatçılık yapmıyoruz. İnsanlar 1 liralık maskeyi 5 liraya sattı ama biz hala eski fiyatlardan veriyoruz. Çileklerimizi şehit ailelerine ve korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz veriyoruz" dedi.

'ÜRÜN YETİŞTİREMİYORUM, YOK SATIYORUM'

Pazar sorunu yaşamadıklarını belirten Kadıoğlu, "Kaliteli her üründe asla pazar sorunu yaşanmaz. Yeter ki üret. Ben bugün ürün yetiştiremiyorum, yok satıyorum. Çevre illere gönderiyorum. Çiftçiler çok çalışacak. İnsanların gıda ihtiyacı var. Mutlaka üretmemiz lazım, yoksa hayat durur. Çilek üretimini arttırmak için geçmişte çok teşvikler yaptık. İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle fide getirdik dağıttık fakat insanlar hep devletten bekliyor. Teşvik verilirse yapıyor, yoksa yapmıyor. Taşın altına elimizi koymamız lazım. Biraz teşvik olur biraz da sen yaparsın. Hep devletten gözlüyorlar, bu yanlış. Desteklemelere karşıyım, ürüne destekleme olması lazım. Tapu sahibine destekleme veriyor. Adam İstanbul’da, alıyor parayı ama üretim yapmıyor. Üretim yapmadığın zaman hayat durur" diye konuştu.