Servet fışkırıyor! 'Çok bilinmiyor' 600 bin TL olacak 'Ucuz bile sayılır'

İçerik devam ediyor

Tekirdağ’da yetiştirilen safran, yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. Üreticiler, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin TL'ye kadar çıkmasını bekliyor. 7 dönüme yakın alan işlediklerini belirten üretici Ateş Kazımlı "İsteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya’da henüz çok bilinmiyor. Bu yıl 2,5-3 kg arasında ürün bekliyoruz" dedi. Yetiştirici Tayfun Çakırlar "Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır" dedi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde yetiştirilen safran, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin TL'ye dayanmasıyla "Altınla yarışan baharat" olmayı sürdürüyor. Trakya’da yeni yeni tanınan safranın üretimi yoğun emek istiyor, her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Bu nedenle satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 1

7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar birçok sektörde kullanılıyor.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 2

Zahmeti ve nadirliği nedeniyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında "Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi" olarak kabul ediliyor.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 3

"SAFRAN, TRAKYA’YA YENİ BİR BEREKET"

İki yıldır safran üretimi yaptıklarını söyleyen üretici Ateş Kazımlı, "Hasat için buradayız ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor" dedi.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 4

"TRAKYA’DA HENÜZ ÇOK BİLİNMİYOR"

Toplamda 7 dönüme yakın bir alan işlediklerini belirten Kazımlı, "Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya’da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. Bu yıl toplamda 7 dönümlük alandan 2,5 ile 3 kilogram arasında ürün bekliyoruz. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Gramı 400 liradan başlıyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor" ifadelerini kullandı.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 5

"EL EMEĞİ GÖZ NURU, PAHALI DEĞİL, TAM TERSİNE UCUZ"

Bir diğer yetiştirici Tayfun Çakırlar ise, "İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli" diye konuştu.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 6

Çakırlar "Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır" ifadelerini kullandı.

Servet fışkırıyor! Çok bilinmiyor 600 bin TL olacak Ucuz bile sayılır 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

