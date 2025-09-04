FİNANS

Sezon başladı, tezgahlar doldu taştı! Tanesi 800 TL '4 kişi doyar'

1 Eylül'de av yasağının kaldırılması ile balıkçılar da denizlere açıldı. Balık tezgahlarında çeşit artarken Sinop açıklarında avlanan torik balıklarının tanesi 800 liradan satışa çıktı. Balıkçı Mehmet Taşdelen, "Bir torikle 4 kişi rahatlıkla doyar" dedi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun iyi başladığını belirtti. Karadeniz’e açılan balıkçılar toriklerle geri döndü. Abadaşı mevkisinde av atarak nasiplerini bekleyen balıkçılar, yüzlerce torik avladı.

TANESİ 800 TL

Balıkçı Mehmet Taşdelen, toriklerin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Balık fazla göstermedi ama dün akşam Allah’a şükür torik gösterdi. Şu an tezgahta mezgit, barbunya, levrek, çupra, somon ve torik var. Tanesini 800 liraya veriyoruz, yaklaşık 3 kilogram geliyor. Bir torikle 4 kişi rahatlıkla doyar. Sezondan memnunuz, havalar soğudukça balığın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Batıhan Karabulut ise "Sezonumuz bereketli başladı. Torikler çok güzel, yaklaşık 3 kilogram ayarında. Bugün de çok bereketli geçti. Bir aile rahatlıkla doyacak kadar büyük. Bu sezon vatandaş balığa doyacak, her bütçeye uygun balık olacak" diye konuştu.
