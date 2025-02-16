Sezon erken kapanmaya hazırlanıyor! Çeşit azaldı... 'Hava soğuyunca çıkacak'

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonunda yerini hamsiye bırakırken, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık çeşitliliğinde azalma gözlendi.

İŞTE BALIK FİYATLARI

Rize'de sezonun erken kapanmaya hazırlandığı belirtilirken; tezgahlarda her gün azalan palamut ve hamsi, yerini diğer balıklara bıraktı. Rize'de balık tezgahlarında hamsi, istavrit ve barbun kilosu 150, mezgit 300, tirsinin kilosu 100, levreğin kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Sönmez Birinci, "Sezonumuz çok iyi geçiyor. Hamsiyi, palamudu bitirdik. Hava sıcak olduğu zaman balık ürünleri düşüyor. Ama denizin en güzel balığı başladı. Rize'de 'Denizin kuru fasulyesi' derler; şu anda bununla devam ediyoruz. Deniz suyu sıcak olduğundan hamsi bitti. 'Yağmur ve kar yağsın, hamsi gelsin' diye bekliyoruz. Hamsi var ama dipte. Hava soğuyunca çıkacak" diye konuştu.

Balık almaya gelen Yavuz Yıldırımkaya da "Tezgah çok canlı. Burası Rize. Balığın en iyi ve en tazesinin olduğu memleketteyiz. Biz burada olmamızdan dolayı taze balık yiyebiliyoruz. Hamsi az ama güzel, mezgit güzel. Ben bugün hamsi aldım, bakalım yarın ne alacağız? Haftada bir kez yemeyi planlıyoruz" dedi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır