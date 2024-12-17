Sipariş yağıyor! Önce tüm şehre, sonra Türkiye'ye sattı... Şimdi Avrupa'ya gönderiyor

56 yaşındaki Vanlı Mecit Emen, babasından kalma ayakkabı tamirciliği mesleğini 37 yıldır aralıksız sürdürüyor. Van ve çevresinde bir asır önce keçi kılından yapılarak kullanılan ve başta Urartuların kullandığı motifler olmak üzere çeşitli yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adı verilen yöresel ayakkabılar da, Vanlı ayakkabı ustası Mecit Emen'in işlettiği 20 metrekarelik tamir evinde üretiliyor.

YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

Yöresel ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyun yünü kullanılarak desen veriliyor.

Emen'in, ürettiği 'reşik' ayakkabıları yurt dışından da talep görüyor.

37 YILDIR AYAKKABI TAMİR USTALIĞINI YAPIYOR

37 yılık tamirci olduğunu ve 26 yıl önce 'reşik' ayakkabı üretimine başladığını belirten Emen,"20 metrekarelik bir alanda babamdan kalmış bu mesleği icra ediyorum. 'Reşik' adı verilen ayakkabıyı önce Van'a, sonra Türkiye’ye, şimdi de Avrupa ülkelerine tanıtıyoruz. Bizi arayanlara sipariş üzerine gönderiyoruz. Keçi kılından yapılan bu ayakkabılar koku, ter, kaşıntı ve mantar yapmıyor. Yazın serin, kışın da sıcak tutuyor ve su geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

"İSVİÇRE, AVUSTRALYA VE ALMANYA'DAN SİPARİŞLER ALIYORUZ"

Emen "Reşiki Bahçesaray'da yaşayan bir kadın tanıdığımızın taban kısmını yapmamız için bize getirmesi ile işe başlamıştık ve yıllar içerisinde de üretmeyi sürdürdük. Şu an için İsviçre, Avustralya ve Almanya'dan siparişler alıyoruz. Burada 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Talep istediğimiz gibi olmasa da günümüz koşullarında iyi gidiyor diyebiliriz. Urartu ve yöresel motifleri kullanıyoruz" dedi. (DHA)