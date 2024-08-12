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Sırrını Almanya'dan öğrendi, gelip Sivas'ta aynen uyguladı! 'Garanti veririm'

12.08.2024 11:30
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Sivas’ta yaşayan bir çiftçi, kızının başlattığı ve kendisinin devam ettirdiği çilek üretiminde, adından söz ettiriyor. Ürettiği organik çilekleri ilçenin yanı sıra il merkezine gönderen çiftçi, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Sırrını Almanya'dan öğrendi, gelip Sivas'ta aynen uyguladı! 'Garanti veririm'

Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı Gökpınar Mahallesi yaşayan Osman Kayacı, 15 yıl önce kızıyla birlikte çilek üretmeye başladı. Kızının evlenmesinin ardından üretimi bırakmayıp eşiyle üretime devam eden Kayacı, daha da profesyonelleşmek adına Almanya’ya giderek oradaki bahçeleri gözlemledi. Bin 300 metrekarelik alanda üretim yapan Kayacı, eşi ve kendi dışında hiç kimseyi bahçesine dâhil etmedi. Risklerini göze alıp bahçesini daha da büyüteceğini ifade eden Kayacı, “Her şeyi kızımın girişimi ve eşimin yiğitliği sayesinde başardık. Mahsulüme garanti veririm. Çileğim 10 güne kadar saklanır bozulması olmaz” dedi.

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10 GÜN TAZE KALIYOR

Çileğinin vatandaştan tam not aldığını belirten Kayacı, “15 yıl önce çilek üretmeye başladım. Yaklaşık 4 yıldır profesyonelce üretim yapıyorum. Tamamen organik üretim yapıyorum. Bin 300 metrekareye 6 bin kök çilek ekili. Tabi riskleri var ama yine de çoğaltmayı düşünüyorum. Hedefim 10 bin kök ekip yetiştirmek. Burayı yapmaya karar verdiğimde iş makinesi geldi kazdı. Her yer taş ocağı çıktı. Hal böyle olunca buraya 32 kamyon toprak döktürdüm. Bu bahçe için çok emek verdim. Halen de veriyorum. Vicdanen çok rahatım çünkü mahsulüm tamamen organik. Eşimin yiğitliği sayesinde başardık. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşim olmasa benim yalnız yapmam mümkün değil. Hedefim bu üretimi çoğaltmak. Kalitesine güveniyorum. Aroması vatandaştan tam not aldı. Çileğim 10 güne kadar saklanır bozulması olmaz. Mahsulüme garanti veririm. Almanya’ya gittim. Orada bu işi nasıl yapıyorlar görmek istedim. Orada gördüğümü aynen bu bahçede uyguladım. İşçi tutmadım buradaki her şey kendi işçiliğim” şeklinde konuştu. (İHA)

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ed1e4a6d-678b-4d67-a7b9-1cfa6eb5cc94Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
çilek Sivas Almanya
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