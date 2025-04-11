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Sokak sokak gezip satıyorlar! 1200 rakımlı tepede yetişiyor 'Toplaması çok zor' Ama şifasına diyecek yok!

11.04.2025 15:32
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Manisa'nın Demirci ilçesinin bin 200 rakımlı dağlarında doğada kendiliğinden yetişen çaşır otunun hasadına başlandı. Toplamasının zahmetli olduğu çaşır otunun hasadı 10 Nisan itibarıyla başlıyor. Nurallah Yanar bu otu satarak gelir elde ettiğini ifade ederek, "Mide ve sindirim rahatsızlığı olanlar da bunu çiğ olarak tüketirse şifa oluyor" sözlerini kullandı.

Sokak sokak gezip satıyorlar! 1200 rakımlı tepede yetişiyor 'Toplaması çok zor' Ama şifasına diyecek yok!

Nisan ayında bin 200 rakımlı zirvelerde bulunan ormanlarda yetişen çaşır otu yöre sakinleri tarafından toplanarak bağı 30 liradan satılıyor. Sindirim ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen çaşır otu yemeklerde de tercih ediliyor.

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SOKAK SOKAK GEZİP SATIYORLAR

Turşusu da yapılan çaşır otunu toplamak için hiçbir ulaşım aracının çıkamadığı dağlara yürüyerek giden Hoşçalar Mahallesi'nden Nurullah Yanar da sabahın erken saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen çaşır otlarını topluyor. Yanar, bin 200 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi ve Başaalan mevkilerinden topladığı çaşır otlarını ilçeye getirerek sokak sokak dolaşıp satıyor. Demircili vatandaşlar çaşır otuna büyük rağbet göstererek satın alıyorlar.

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"TOPLAMASI ÇOK ZOR"

Çiftçi Nurullah Yanar yaptığı açıklamada, "Çaşır otları nisan ayının 10’unda çıkmaya başlar, mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Hiçbir şekilde gübre, ilaç yok. Salatada, pilavda ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Çoğu kimse de turşu yapmak için alıyor. Mide ve sindirim rahatsızlığı olanlar da bunu çiğ olarak tüketirse şifa oluyor. Toplaması oldukça zor oluyor. Ben her yıl nisan ve mayıs ayında zirvelerden topladığım çaşır otlarını satarak para kazanıyorum" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa otel
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