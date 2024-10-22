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'Son 20 gün' Son 3-4 senenin en yükseği! Vatandaşa tavsiye 'Çokça alıp dolaplarına koysunlar'

22.10.2024 08:46
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İstanbul’daki balık tezgahlarında son 3-4 senenin en bol palamut sezonu yaşanıyor. Balıkçı esnafı tutulan palamutların 1 kilonun üzerinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 kilogram olan palamutlar 150 liradan satılıyor.

'Son 20 gün' Son 3-4 senenin en yükseği! Vatandaşa tavsiye 'Çokça alıp dolaplarına koysunlar'

Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Son 3-4 yılın en bol ve en iri palamut sezonu olduğu belirtiliyor. Palamudun tanesi 1 kiloyu geçiyor. Balıkçılar, tanesi 150 liradan satılan palamutların 20 gün daha bol olacağını belirtiyor. 20 gün sonra palamudun azalmasıyla, çinekop, hamsi, mezgit ve lüfer balığının bollaşacağı belirtiliyor. Balık tezgahlarında mezgit balığının kilosu 250 lira, deniz levreği 500 lira, deniz çuprası 500 lira, çinekop 700 lira, lüfer balığının tanesi ise 400 liradan satılıyor.

“BU SENENİN FAVORİSİ PALAMUT”

Bu sene palamudun bol olduğunu belirten balıkçı Şafak Gün, “Bu sene tezgahın ve vatandaşın sofrasının favori balığı palamut. 3-4 senede bir palamut bolluğu oluyor. Bu sene de o senelerden birisi. Palamut şu anda bolca var. Vatandaşa tek diyeceğim şey palamut bolluğu varken çokça alıp dolaplarına koysunlar. Bu bolluk 10-15 gün sonra azalacak. Şu anda palamudun 1 tanesi 150 liradan satılıyor. Ayrıca bu sene tutulan palamutlar 1 kilonun üzerinde. Öyle küçük palamut yok. Palamut bu sene ayrı bir lezzetli” dedi.

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“PALAMUT İÇİN SON 20 GÜN”

Gün, “Palamut 10-20 güne azaldığı zaman diğer balıkların dönemi başlayacak. Deniz bu sene baya verimli. Tezgahlarda palamuttan sonra çinekop, hamsi, mezgit ve lüfer balığı bolca görülecek. Mezgit balığının şu anda kilosu 250 lira. Deniz levreğinin tanesi 500 lira, deniz çuprası 500 lira, çinekopun kilosu 700 lira, lüfer balığının tanesi 400 lira, barbun balığı ise 700 lira. Diğer balıklarda şu anda fiyat biraz yüksek fakat 10 ile 20 gün sonra bu balıkların da fiyatları yarı yarıya düşecek. Şu an deniz biraz sıcak. İlerleyen günlerde hava soğuduğunda balıklar yüzeye çıkacaktır ve tutulacaktır. O zaman fiyatlar yarıya düşecek. Bu sene denizde her tür balık bol” ifadelerini kullandı.

“PALAMUTLAR BU SENE ÇOK İRİ VE ETLİ”

Palamutların bu sene oldukça iri olduğunu belirten balıkçı Erkan Sarıyaprak, “Şu anda çok yoğun bir palamut bolluğu var. Şu an tam Palamut mevsimi. 15 gün sonrada çinekop, sarı kanat ve lüfer başlayacak. Son 4 - 5 yılın en yoğun palamut bolluğunu yaşıyoruz. Palamudun tanesi 150 liradan satılıyor, 1 tanesi 1 kilonun üstünde geliyor. 1 Palamut 3 kişiyi rahat doyurur. Bu bolluk yaşanmadan önce 500 gramı 150 liraydı, şu anda balık büyüdü 1 kiloyu geçti fakat bollaştı fiyat da ucuzladı. Hamsi biraz kendini gösteriyor ama şu anda tam bolluk var diyemeyiz. 15 gün sonra palamut azalınca diğer balıkları görmeye başlayacağız. Hamsiyi de bu sene yoğun bekliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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palamut balık fiyatları
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