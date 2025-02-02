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Süresi de ücreti de belli! İşletmelerde çok konuşulan uygulama için Bakanlık harekete geçti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.02.2025 08:02
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Sosyal medya bir süredir, işletmelerdeki masa işgal süresi ve harcama limiti uygulamalarını konuşuyordu. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki o iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak gittiği kafeler denetlendi. O haksız uygulamayı yapan işletmelere ceza kesilirken Bakanlık, bu tür uygulamalarla karşılaşılması halinde CİMER'e şikayette bulunulmasını istedi.

Süresi de ücreti de belli! İşletmelerde çok konuşulan uygulama için Bakanlık harekete geçti

Son dönemde bazı işletmeler müşterilerini yarım saatte bir sipariş vermeye zorluyor. Sipariş verilmezse de hesaba masa işgal ücreti adı altında ek ücret yansıtılıyor. Bu uygulama en çok da gençleri rahatsız ediyor. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti, o haksız uygulamayı yapan işletmelere ceza kesildi.

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TİCARET BAKANLIĞI DENETİM YAPTI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; son dönemde çoğu işletme masalara hem yarım saat işgal süresi koymaya başladı hem de harcama limiti. Bu uygulamanın ardından Ticaret Bakanlığı denetim yaptı, çoğu işletmeye ceza kesildi.

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Özellikle gençler çayını kahvesini içtikten sonra yarım saat dolar dolmaz işletme sahipleri onları gözüne kestiriyor. Garsonlar gelip bir isteğiniz var mı diyerek aslında onları sipariş vermeye zorluyor.

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EN ÇOK ÖĞRENCİLER ŞİKAYETÇİ

Mikrofon uzatılan bir kişi "Adam zaten bir 2 saat aralığında bir iş yapıyor, o saat aralığında adam oturuyor bir çay bir kahve içiyor, saatlerce masayı işgal ediyor" dedi. Bu durumdan en çok kafede oturan, arkadaşlarıyla buluşan, belki de uzun saatler ders çalışan öğrenciler şikayetçi.

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Mikrofon uzatılan gençler ise "Yarım saat çok az bir süre zaten herhangi bir şey yeme içme açısından" ve "Tek sipariş gayet yeterli, zaten fiyatlar fahiş" yorumunu yaptı.

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Bu uygulamayı tercih eden çoğu işletme de artan elektrik ve ısıtıcı maliyetlerini öne sürüyor.

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CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNMALARI İSTENDİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan harcama alt limiti ve düzenli sipariş zorunluluğu iddialarını ihbar kabul etti ve özellikle öğrencilerin yoğun olarak gittiği kafeler denetlendi. Ekipler kafe ve restoranlarda oturan gençlerin de bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmasını istedi.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İşletme restoran kafe ücret
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