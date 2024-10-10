Talep artınca fiyatları uçtu! Ev yapımı tarifleri dolaşmaya başladı... Yüzde 100 zam yeni tehlikeye kapı araladı

Özellikle son dönemde yaşanan korkunç vahşet ve şiddet olaylarının ardından biber gazı gibi kişisel savunma ürünlerine talep arttı. Fırsatçılar da hemen iş başı yaptı. Biber gazı fiyatları adeta uçtu. Bu durum bir başka tehlikeye daha kapı araladı. Sosyal medyada ev yapımı biber gazı tarifleri dolaşmaya başladı. Uzmanlar, o tarifler konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYADA TARİFLER VERMEYE BAŞLADILAR

ATV Haber'de yer alan habere göre; sosyal medyada pek çok kişinin "Selam bugün biber gazı yapacağım. Malzemelerimiz yağ..." şeklinde ev yapımı biber gazı tarifleri vermeye başladığı içerikler paylaştığı görüldü. Vatandaşların pek çoğu ise bu tarz ürünlerin evde yapılmaması, satın alınması fikrinde buluştu. Komiser Recep Aydoğdu, "Vahim sonuçlara ulaştıracağı için biz bu konuyla ilgili endişeliyiz" dedi.

KİŞİSEL SAVUNMA ÜRÜNLERİNE YÜZDE 100 ZAM GELDİ

Sosyal medyadaki tehlikenin yeni adı evde biber gazı yapımı. Son dönemde yaşanan olayların ardından başta biber gazı olmak üzere tüm kişisel savunma ürünlerine talep arttı. Fırsatçılar ise durmadı, bu ürünlere yüzde 100 oranında zam yaptı. Hal böyle olunca kendi kendilerince bir çözüm yolu üretenler ise sosyal medyada tehlikeli bir akım başlatarak evde biber gazı yapmaya başladı.

"CİDDİ ZARARLAR OLABİLİR"

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Müşerref Özdemir "Tabii yapılan bu karışımların sonucunda tek başına zararları yanında ortaya çıkacak yeni bileşimlerin de oluşturacağı ciddi zararlar olabilir" dedi. Şiddet olaylarından kaçış yolu olarak çantalarda yerini aldı biber gazı ancak biber gazının fiyatı artınca bu kez başka bir tehlikeye kapı açıldı.

"SİZE DÖNÜŞÜ OLABİLİR"

Komiser Recep Aydoğdu "Taşınması bile ilgili sıcaklık ve soğukluk ortamı, ilgili kullanım şartları ve iklim şartları gibi çok etkili ve önemli. Kullandığınız gaz spreyinin size dönüşü olabilir" şeklinde konuştu. Evde bulunan malzemelerle yapılan onlarca biber gazı tarifi sosyal medyada dolaşmaya başladı.

"STANDARDİZE EDİLMİŞ, DENETLENMİŞ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Bilinçsizce yapılan karışımlar sağlığı da tehdit ediyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Müşerref Özdemir "Bu yapılan karışımlar insana uygulandığında gözde, üst solunum yollarında, alt solunum yollarında ciddi hasara neden olabilir, ani ölüme kadar giden reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Eğer bu tür maddelerin kullanılması illa gerekli görülüyorsa standardize edilmiş, denetlenmiş ürünler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı. Emniyet teşkilatının da bu noktada kritik bir uyarısı var. Komiser Recep Aydoğdu "Kontrolü sağlanmış, Bakanlık onayları alınmış yerlerden alınmasını temenni ederiz. Bizim kullandığımız malzemenin içeriği çok düşük oranda gaz kullanmaktır. Fazlası insan sağlığını etkileyecektir" dedi.