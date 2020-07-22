Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltuk üretip, Türkiye’ye satıyorlar

Mobilya sanayisindeki 2 katlı atölyelerinde baba mesleği koltukçuluktan geçimlerini sağlayan Ziya ve Zeki Koyu, babaları Akif Koyu’nun ürettiği ve 20 yıl kullanılabilen İskandinav koltukları üreterek, Türkiye’nin birçok iline satıyor. Müşterilerinin 30 yıl sonra getirdikleri koltukları da yeniden restore edip, sahibine teslim eden kardeşler, ölene kadar bu modeli üretmeye devam edeceklerini söylüyor.

50 yıldır aynı tasarımı ürettiklerini söyleyen Ziya Koyu (60), ''1950 yıllarında babamız Akif, oyma üzerine koltuk üretmeye başlamıştı. 1965 yıllarında babamız İskandinav dediğimiz bu ahşap koltukları üretmeye başladı. Bizde onunla çalışmaya başladık. 52 yıldır kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. 50 yıldan bu yana aynı koltuk tasarımını üretiyoruz. Tabii sistem aynı, bazen müşteriler koltukların bazı yerlerinde değişiklik yapılmasını istiyorlar. Onları da yapıyoruz. 50 yıl önceki yaptığımız aynı tasarımı bugün de yapıyoruz. 3 kuşak bizim koltuklarımızı kullanıyor. 35 sene önce bizden koltuk almış olan müşterimiz, aynı ürünü geri getiriyor ve bizden boyamamızı istiyor. Onları da yapıyoruz'' dedi.