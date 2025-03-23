'Talepleri karşılayamayınca büyütmeye karar verdik' 743 bin TL ile... 70'ten fazla ülkeye satıyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana kılıç ve pala üretimiyle ün salan Yatağan Mahallesi'nde irili ufaklı 200 imalathanede ustalar, kılıç, bıçak, koyun kırkma makası gibi ürünler yaparak demircilik mesleğini sürdürüyor.

Ata mesleği olan koyun kırkma makası ve bıçak üretimini devam ettiren Yasin ve Hüseyin Ayduran kardeşler de işlerini büyütmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce TKDK Denizli İl Koordinatörlüğüne başvuran iki kardeş, 743 bin 288 lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibeyle tesislerini büyütüp, çalışan sayısını 20'den 50'ye çıkaran Ayduran kardeşler, tesiste çeşitli sektörlerin bıçak ihtiyaçlarını tam ve yarı otomasyon makinelerle üretmeye başladı.

"TALEPLERİ KARŞILAYAMAYINCA İŞ YERİNİ BÜYÜTMEYE KARAR VERDİK"

Hüseyin Ayduran, AA muhabirine, kardeşiyle bıçak ve koyun makası üretme işine devam ettiklerini söyledi.

Asırlardır mahallede bu işin yapıldığını vurgulayan Ayduran, işlerini aldıkları destek sayesinde büyüttüklerini belirtti.

Ayduran, çocukluğunda başladığı meslekte 26 yılını doldurduğunu anlatarak, "Babam zamanında geleneksel yöntemlerle yapılırdı bıçaklar. Biz bunu zamanla geliştirdik. Gelen talepleri karşılayamayınca iş yerini büyütmeye karar verdik. El emeğiyle bir yere kadar üretim yapabileceğimizi fark ettik. Sonra araştırmaya başladık. Belli bir süre yatırım yaptık işimize, çalışan sayımızı artırdık. TKDK'ye başvurduk. Onlar sağ olsun proje aşamasında bize çok destek oldu. Projeyi tamamladıktan sonra da zaten makinelerimiz geldi. Ondan sonra işlerimiz bayağı fark etti ve gelişti." diye konuştu.

Destek almadan önce 20 kişiye istihdam sağlarken bu sayının destekle birlikte 50'ye çıktığını ve bıçak çeşitlerinin yanı sıra koyun kırkma makası da ürettiklerini ifade eden Ayduran, şunları söyledi:

"Önceden genelde iç piyasaya çalışıyorduk ya da aracılar vasıtasıyla ihracat yapılıyordu. Şu an kendimiz ihracat yapıyoruz, 70'ten fazla ülkeye, bunlardan 23 tanesine düzenli bıçak ve makas ihracatı yapıyoruz. Ürünlerimizi başta Türk devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Genellikle bıçak ihracat ediyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz ata mesleği olduğu için bıçak ve türlerini rahatlıkla üretebiliyoruz. Aldığımız destekle dünyada ve bölgemizde tedarikçi ve iyi bir imalatçı olduk. Satışlarımız giderek artıyor. Kesinlikle işini geliştirmek isteyen arkadaşlara TKDK'den hibe desteği almasını tavsiye ederim." (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır