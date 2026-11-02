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Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL'ye kadar çıkıyor

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Çanakkale'de yetiştirilen deveci armutları büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor. Ağırlıkları 1 kilograma kadar ulaşan armutların kilogramı 50-100 TL arasında satılırken, üretici bu yıl 160 tona kadar hasat bekliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yetiştirilen deveci armutları, sıra dışı büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Hobi amacıyla başladığı üretimi yıllar içinde büyüten İlhan Gürel, bu yıl yaklaşık 150-160 ton hasat bekliyor. Ağırlıkları 1 kilograma kadar ulaşan armutların 3 tanesi 2 kilogramı geçerken, ürünün kilogramı 50 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 1

Ayvacık ilçesine bağlı Ümmühan Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki İlhan Gürel, 17 yıl önce 10 dönümlük arazisinde deveci armudu yetiştirmeye başladı. Zamanla verimini artıran bahçede hasat çalışmaları sürerken, lezzeti, dayanıklılığı ve iri yapısıyla öne çıkan armutlar alıcıların ilgisini çekiyor. Gürel, şu ana kadar topladığı 50 ton ürünü kilogramı 50-100 TL arasında değişen fiyatlarla sattı.

Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 2

ÜRETİME HOBİ OLARAK BAŞLADI, VERİMİNİ ARTIRDI

Deveci armudu yetiştiriciliğine 2009 yılında başladığını belirten Gürel, meyve sektörüne bu ağaçlarla adım attığını söyledi. Ağaçlarının 16-17 yaşına geldiğini ve hedeflediği verime ulaştığını ifade eden üretici, armut yetiştiriciliğinin yoğun emek istediğini vurguladı.

Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 3

Bakım sürecinin elma üretimine kıyasla daha zahmetli olduğunu belirten Gürel, "2009 yılında diktiğimiz deveci armudu olarak meyve ağaçları sektörüne giriş yaptık. Ağaçlarımız da 16-17 yaşında. İstediğimiz verime de ulaştık. Ama bakımı zor bir ürün. Elmaya ne kadar bakıyorsanız buna 2 katı daha bakmanız lazım. Emek isteyen bir ürün. 10 dönüm alanı armut olarak bıraktık. Bahçemizin 10 dönümünde ise ceviz yetiştiriyorum" dedi.
Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 4

500 AĞAÇTAN 160 TON ÜRÜN BEKLİYOR

Bahçesinde toplam 500 deveci armudu ağacı bulunduğunu aktaran Gürel, bu yılki hasat döneminin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Armutların ağırlığının 800-900 grama ulaştığını, bazı örneklerde ise 1 kilogramı bulduğunu belirten üretici, bu sezon 150-160 ton civarında ürün elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 5

ARMUTLARIN AĞIRLIĞI ARTTIKÇA KALİTESİ DE YÜKSELİYOR

Deveci armudunun kış meyvesi olduğunu hatırlatan Gürel, bu çeşidin yaz armutlarına göre daha sert bir yapıya sahip olduğunu, tatlı ve sulu özellikleriyle öne çıktığını söyledi. Şeker hastalarının fazla tüketmemesi gerektiğini de ifade eden üretici, ürünleri ağırlıklarına göre farklı kalite sınıflarına ayırdıklarını anlattı.

Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor! Kilosu 100 TL ye kadar çıkıyor 6

Gürel, sınıflandırmada 300-400 gram arasındaki armutların 2. sınıf, 500-600 gram arasındakilerin 1. sınıf, 700 gram ve üzerindekilerin ise duble olarak adlandırıldığını belirtti.

En iri armutların satışında ilginç görüntüler ortaya çıktığını söyleyen Gürel, "Dublenin tüketimi de komik oluyor. Vatandaşlarımıza satarken 2 armut 1.5 kilogram geliyor. Fakat armutlarımız iri oldukça da tat oranı yükseliyor. Kalite, gramaj yükseldikçe artıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
armut Çanakkale Ayvacık
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