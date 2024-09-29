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  4. Tanesini 2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var... Çok isteyen olduğu için biriktiremiyor

Tanesini 2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var... Çok isteyen olduğu için biriktiremiyor

29.09.2024 13:32
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Bolu’da 42 yaşındaki doğasever Abdulkadir Yeniyapı bulduğu tüm tahta parçalarına doğanın sanatını işliyor. Manzara ve vahşi hayvanları tahta parçalarına işleyerek sanata dönüştüren Yeniyapı eserlerini 1000 ve 2000 TL arasında isteyenlere satarak ekonomisine katkı sağlıyor. Eserlerini biriktirmek istediğini söyleyen Yeniyapı "Çok isteyen oluyor. Bazen daha çizme aşamasında 'abi ne olursun bunu bana ayır' diyen de oluyor. Onlara hediye ediyoruz veya ücreti mukabilinde veriyoruz" dedi.

Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Abdulkadir Yeniyapı, çocukluktan bu yana merak sardığı resim yeteneğini tahta parçalarına işliyor. Abdulkadir Yeniyapı yaklaşık 6 yıl önce internette gördüğü ‘Woodart’ tekniğiyle tanıştı. Yeniyapı, Mengen ilçesinde bulunan 20 metrekarelik kamp malzemeleri sattığı dükkanında bu teknik ile sanat eserlerini ortaya çıkarıyor. Hafta sonu doğada gezerek, orada gördüğü manzara ve vahşi hayvanları beynine resmediyor. Dükkanında bulunan yakı aletleriyle bulduğu ağaç parçalarına sanatını işliyor.

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FİYATI BİN TL İLE 2 BİN TL ARASINDA

Yeniyapı, yaklaşık 5-6 günde yaptığı eserleri sosyal medya hesabından paylaşarak ev ekonomisine katkı sunuyor.

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Çoğunlukla ıhlamur ağacının parçalarından güzel eserlerin ortaya çıktığını belirten Yeniyapı, fiyatı bin-2 bin liradan sanat eserlerini alıcıyla buluşturuyor.

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“HEP DOĞANIN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN BUNLARI YAŞADIM”

Doğaya yakın bir yerde büyüdüğünü ifade eden Abdulkadir Yeniyapı, “Ben doğaya yakın bir yerde büyüdüm. O yüzden hep doğanın içinde olduğum için bunları yaşadım. Gördüm yani. Herhangi bir ağaca sanat işlemeyi severek yapıyorum. Tahtayı bile güzel bir şekilde işleyerek sanata dönüştürebiliyorum yani. Bakarak çizdiklerim de var, bakmadan da çizebiliyorum. Daha önce kara kalem çalışmalarım falan oldu. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Yani destekleyen de oluyor, alan da oluyor, elimdekilerin bir kısmını sattım. Hediye de ettiğim oldu. Benim özel yakı aletlerim var. Değişik uçlar var, ucuna taktığım onları değiştirip değiştirip değişik şekillerde çizim yapabiliyorum” dedi.

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“BEN BİRİKTİRMEK İSTİYORUM”

Eserlerini biriktirmek istediğini dile getiren Yeniyapı, “Ben biriktirmek istiyorum. Dükkanın bir köşesini biraz daha güzelleştirmeye çalışıyorum ama çok isteyen oluyor. Hediye et diyen de oluyor. Bazen daha çizme aşamasında, ‘abi ne olursun bunu bana ayır’ diyen de oluyor. Onlara hediye ediyoruz veya ücreti mukabilinde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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“KÖTÜ ÇİZİMLERİM OLDU AMA YILMADIM”

5-6 yıllık süreçte çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Yeniyapı, “5-6 senedir yapıyorum. Gayet severek yapıyorum. Doğadan bulduğum bir eski bir tahtayı mesela selde sürüklenip gelmiş bir çıra parçasına bile çizim yapabiliyorum. Ihlamur ağacına işliyorum genelde. Bir arkadaşım var, kereste fabrikasında ondan istiyorum. Kolay bulunan bir ahşap değil. İnternette gördüm, yabancıların çizdiği birkaç çalışmayı gördüm. Yani çok hoşuma gitti. Ben de yapabilirim bunu dedim. Birkaç denemeden sonra böyle kötü çizimlerim oldu ama yılmadım. 5-6 senelik süreçte tecrübe ede ede çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum şu an. Çizimlerimi beğenerek çiziyorum” diye konuştu.

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“OLAYI YAŞAMAN LAZIM”

Ormanlık alanlara gezmeye çıktığını ve orada hayvanları incelediğini söyleyen Abdulkadir Yeniyapı, “Doğada kendim sırt çantamı alıp gezdiğim de oluyor böyle safari tarzında. Yürüyüş yapıyorum yani. Gördüğüm hayvanlar, zaten bu hayvanları ben görmesem yakından izlemesem bunları bu kadar güzel çizemem. Yani internette resimlerde gördüğün şekilde olmuyor. Yani buna bakmadan da çizdiğin oluyor. Olayı yaşaman lazım” dedi. (İHA)

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AW297434_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bolu Mengen
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