FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Tarihe karışma tehlikesi ile karşı karşıya! Saygın meslekti, giderek sayısı azalıyor: Artık ne çırak ne müşteri bulabiliyor...

Tarihe karışma tehlikesi ile karşı karşıya! Saygın meslekti, giderek sayısı azalıyor: Artık ne çırak ne müşteri bulabiliyor...

10.09.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji ile bazı meslekler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Bunlardan bir tanesi de geçmiş dönemin saygın mesleklerinden olan yorgancılık. Artık ucuz makine dikimi yorganlar el emeğinin yerini alırken, sayısı giderek azalan yorgancılar yetiştirecek çırak bile bulamıyor. Tüm bunların yanında müşterilerin de tercihleri değişmiş durumda.

Tarihe karışma tehlikesi ile karşı karşıya! Saygın meslekti, giderek sayısı azalıyor: Artık ne çırak ne müşteri bulabiliyor...

Isparta'da yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 70 yaşındaki Fehmi Demirsöken, geleneksel pamuk yorgan dikim işini sürdüren nadir ustalardan biri. Çeyiz hazırlığı yapanlar ya da pamuk yorgan tercih edenler için hala sipariş üzerine yorgan diken Demirsöken, bu zanaatte çırak bulamamaktan şikayetçi. Babasının yönlendirmesiyle 55 yıl önce başladığı mesleğini hala tutkuyla sürdüren Demirsöken, çırak yetişmediği için yorgancılığın giderek kaybolduğunu belirtiyor.

EL EMEĞİNİN YERİNİ UCUZ MAKİNE ÜRETİMİ ALDI

Uygur yazıtlarında "yourgan" olarak geçen yorgan, yıllar içinde Anadolu'da bir gelenek ve sanat haline gelmiş. Geçmişte, evlerde el işi yorganlar çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi iken, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte el emeği yorganların yerini daha hafif ve ucuz makine üretimi yorganlar aldı. Demirsöken, geçmişin bu saygın mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

ÇIRAK BULAMAZSA MESLEK YOK OLACAK

Demirsöken, yorgancılıkta çırak bulmanın zorluğunu dile getirerek, "Eskiden tozlu pamuklarla hallaç yapardık, şimdi pamuklar temiz ama çırak yok. Çırak yetişmediği sürece bu meslek de son bulacak" diyor. Yıllar önce Isparta'da 37 yorgancı varken, günümüzde bu sayının 9’a düştüğünü belirten Demirsöken, mesleğini sürdüren az sayıdaki ustadan biri olarak el emeği yorganların değerini yaşatmaya çalışıyor.

EL-EMEGI-YORGAN-UNUTULDU-YORGANCILIK-TE_382260_105897

TERCİHLER DE DEĞİŞTİ

Kent merkezindeki dükkanında bir gün içinde pamuk yorgan dikimini tamamlayan Demirsöken, çeyiz için pamuk ya da yün yorgan tercih edenlere hala özel siparişler yapıyor. Ancak genç nesillerin bu geleneğe ilgisinin azaldığını söyleyen usta yorgancı, "Eskiden genç kızlar çeyizine özel işlemeli yorgan yaptırırdı. Şimdi ise düz beyaz yorgan istiyorlar" diyerek, değişen tercihlere de dikkat çekiyor.

EL-EMEGI-YORGAN-UNUTULDU-YORGANCILIK-TE_382258_105897

FİYATI 2-3 BİN LİRA

Çeyizlik tek kişilik bir yorganı 2 bin, çift kişilik yorganı ise 3 bin liradan satışa sunan Fehmi Demirsöken, mesleğini yaşatmaya çalışsa da, yorgancılığın geleceği konusunda endişeli. Yeterli çırak yetişmediği takdirde, bu kadim zanaatın tarihe karışma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yorgan
En Çok Okunan Haberler
Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı!

Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı!

Canlı yayında Narin için anlamsız tepki!

Canlı yayında Narin için anlamsız tepki!

Akaryakıta bir indirim daha! Bu gece değişiyor

Akaryakıta bir indirim daha! Bu gece değişiyor

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Gram altın ve ons altın için tahmin bu kez yapay zekadan! Piyasaların kader günü: Her şeyi değiştirecek açıklama

Gram altın ve ons altın için tahmin bu kez yapay zekadan! Piyasaların kader günü: Her şeyi değiştirecek açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.