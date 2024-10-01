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Tarım Bakanı Yumaklı duyurdu! Güvenilir gıda için yarın tuşa basılıyor... Ayrıntıları anlattı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 10:53
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İstanbul'da 'Güvenilir Gıdada Yeni Dönem' konulu basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için çalışmaların başladığını duyurdu. Yumaklı, yarın itibarıyla başlayacak olan sistem hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Tarım Bakanı Yumaklı duyurdu! Güvenilir gıda için yarın tuşa basılıyor... Ayrıntıları anlattı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi. Gıdada yeni sistemi devreye alacaklarını duyuran Bakan Yumaklı taklit, tağşiş ve hileli gıdaları anlık olarak paylaşacaklarını açıkladı.

YENİ SİSTEM DEVREDE!

Bakan Yumaklı yeni sistemde güvenilir gıdaya ulaşmada devreye alınacak yeni site ile gıdaların takibinin yapılacağını söyledi. Uygulanacak yeni yönteme dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Yeni sistemle kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak” dedi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK!

Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacaklarını belirterek "Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" diye konuştu.

Enflasyon

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Farklı yağlar karıştırılarak piyasaya sürülen ve zeytinyağı olarak piyasaya sunulan ürünler gibi ya da peynire margarin katılması gibi hususlar bunların tespiti durumunda da ürünleri toplatıyoruz.
3 yıl içerisinde 3 kez tespit yapılırsa eğer mutlaka savcılığa mutlaka suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bugüne kadar olan eski sistemde taklit ya da tağşiş yapıldığında laboratuvar sonucu ile tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit edecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar Bakanlığımız tarafından 6 aşamalı bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar çok uzun süreler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu.

tüketici-güven-endeksi

Yayınlama periyodu yoktu ve toplu bir şekilde yayınlanıyordu. Şimdi yeni sistem nasıl olacak? Bu kamuoyu duyuruları anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak. Kanunda bunların yayınlanma zorunluluğu vardı. Ancak bu 6 aşamalı süreç sebebiyle bu süreler uzuyordu ve kamuoyunda bir tereddüt hasıl oluyordu. Tüketicilerin bilgilendirmesi süreci uzuyordu. Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine sonuçlar daha hızlı bir şekilde sisteme girmiş olacak. Periyodu belli olmayan bir liste yayınlanması yerine sonuç olduğunda hemen bu sistemde yer alacak. Yeni sistem vatandaşlarımızın güvenilir gıda ile ilgili merak ettikleri guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak

VATANDAŞ İLE BERABER

Tüketicilerimizin doğru, hızlı, şeffaf bilgilendirilmesi adına hayata geçireceğimiz yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Eski sistemdeki en son duyuru mart 2022'de yapılmıştı. Mart 2022 ile 1 Ocak 2024'e kadar eski sisteme dahil liste de yayınlanacak. Çok önem verdiğimiz bir konu. Güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütmemiz mümkün değil. Onları bu sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Kare kod uygulamasında olduğu gibi, denetim bilgilerine aynı şekilde bu uygulama içinde vatandaşlarımızın ilgisini kendilerinden istirham ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
gıda
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