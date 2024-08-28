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  4. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek: Samuray arılarına 300 bin ilave

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek: Samuray arılarına 300 bin ilave

28.08.2024 17:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde söz konusu popülasyon ile mücadele hızlandırıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre kahverengi kokarca ile mücadele için popülasyonun yoğun olduğu yerlerdeki 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının da gerekli noktalara salınacağı paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek: Samuray arılarına 300 bin ilave

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kahverengi kokarca ile mücadele için popülasyonun yoğun olduğu yerlerdeki 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının da gerekli noktalara salınacağı paylaşıldı.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır" denildi.

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YASAL İŞLEMLER DE YAPILACAK

Karadeniz’de ciddi derecede tehdit oluşturan kahverengi istilacı kokarcalar ürünlerin fiyatlandırması üzerinde de ciddi etkiye sahipti. Açıklamada, kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticiden daha düşük fiyatla ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yürütüldüğü de vurgulandı.

SAMURAY ARILARININ ÜRETİMİNE HIZ VERİLDİ

Kahverengi kokarcaya karşı çözümün doğal yollarla mücadele olduğu, bunun için de samuray arılarının doğaya salınması gerektiği uzmanlar tarafından ifade edilmişti. Bu kapsamda geçen yıl "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" hazırlandı. Bu yıl da kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatıldı. Bakanlık tarafından söz konusu istilacı türün popülasyonunun fazla olduğu 35 il, 196 ilçede, 1272 teknik personelle çalışmalar yapıldı.

Açıklamada kahverengi kokarca ile mücadelenin bakanlığın ilgili genel müdürlükleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle tam bir işbirliğiyle sıkı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

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YÜZBİNLERCE SAMURAY DOĞAYA SALINIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kahverengi kokarca ile yapılacak mücadele için yapılan açıklama şu şekilde:

"Gelecek sezonda da mücadelemiz artarak devam edecektir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır. Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticilerden daha düşük fiyata ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında ilgili bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kahverengi kokarca mücadelesine yönelik çalışmalara hasat sonrasında da ara vermeden devam edilecektir. Bu süreçte üreticilerimizin il, ilçe müdürlüklerimizce yapılan uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir"

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Tarım ve Orman Bakanlığı
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