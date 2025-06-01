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Tarlada 100 TL'ye satılıyor! 'Beklediğimizi alamadık'

Hatay'da yaşanan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda hasat başladı. Rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu kiraz bahçeden 100 TL'den alıcı buluyor.

Tarlada 100 TL'ye satılıyor! 'Beklediğimizi alamadık'

Doğu Akdeniz'de kış ve ilkbahar aylarında etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan meyve ağaçları olumsuz etkilenmiş ve tarımsal üretimde rekolte kaybına neden oldu.

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Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde bölge halkı tarafından yetiştirilen kirazda hasat başladı.

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Don afetinden etkilenen kiraz bahçelerindeki hasatta rekolte, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl geriledi.

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Çiftçi İsa Kılınç, kirazın tarlada kilogram fiyatı 100 TL'den alıcı bulduğunu söyleyerek don afetinin hasadı olumsuz etkilediğini söyledi.

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"KİRAZDA BEKLEDİĞİMİZ KALİTEYİ KURAKLIK VE HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ALAMADIK"

Kış aylarında etkili olan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda rekoltenin düştüğünü ifade eden çiftçi İsa Kılınç, "30 dönüm arazimizde yaklaşık 150 kiraz ağacı var. Kiraz ağaçları dikildikten sonra 5 yıl içinde meyve veriyor. Yaklaşık 10-15 yıl meyvesini alabiliyorsunuz, ondan sonra zaten ağaç kendi ömrünü tamamlıyor. Verim iyi olursa mevsim şartları uygun giderse 10 tonun üzerinde ürün hasat ediyoruz ama bu yıl çok düşük. Hem don hem kuraklık etkiledi. Kiraz tarlada 100 TL'den, pazarda 150 TL'den alıcı buluyor. Kaliteye göre değişiyor fiyatı ve hasadı bayramdan önce ben bitireceğim. Kirazda beklediğimiz kaliteyi kuraklık ve hava şartlarından dolayı alamadık" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hatay Kiraz fiyat
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