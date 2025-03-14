Tarlada 28 lira market rafında 100 lira! 'Üretici de tüketici de mağdur' Don olayı çiftçiyi vurdu

Geçtiğimiz günlerde etkili olan don çiftçilerin büyük çoğunluğunu olumsuz etkilerken mahsulü zarar görmeyen üretici ürünlerini hasat ediyor. Bölgede üretilerek Türkiye’nin birçok noktasına gönderilen domateste hasat devam ediyor.

KİLOSU 28 LİRADAN SATILIYOR!

Yaşanan don afeti sonrası domatesin kilogram fiyatı tarlada 28 TL’den alıcı buluyor. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde serada domates hasadı yapan Ruhi Yapıcı, domatesin tarla fiyatı ve market fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek bu durumdan tüketici ve üreticinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

TÜKETİCİ 60 LİRADAN ALIYOR

Market ve tarla fiyatı arasındaki farkın 2 kat olduğuna dikkat çeken çiftçi Ruhi Yapıcı, domatesin fiyatının tarlada 28 lira ile 30 lirada değiştiğini kaydederek şu sözleri sarf etti:



"Ben tarlada ürünümü satabilirsem fiyatından memnunum. Ben raflara baktığım zaman İstanbul’da domates fiyatlarının 100 TL’yi bulduğunu görüyorum. Fazla uzağa gitmeden Hatay’da raflara baktığımız zaman yine domatesin kilogram fiyatı 60 TL civarında. Bu şartlarda zararı çeken çiftçidir, bizim buna emeğimiz var. Bundan yaklaşık 20 gün önce don afeti yaşadık ve biz bununla mücadele ettik. Tüketici bu durumda daha da mağdur oluyor. Burada mağdur olan üretici ve tüketicidir, tüccarlar mağdur olmuyor. Tarlada 28 TL marketlerde 60 TL’yi buluyor, bu durum tüketiciye yansıyor. Tüketici alacağı bir kiloyu yarım kiloya düşürüyor.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır