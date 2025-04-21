FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Tarlada 5 lira markette 30 lira! En verimli toprak orada ama 'Hasat verimsiz' Çiftçinin yüzü gülmedi...

Tarlada 5 lira markette 30 lira! En verimli toprak orada ama 'Hasat verimsiz' Çiftçinin yüzü gülmedi...

21.04.2025 12:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları marul hasadında verimi olumsuz etkiledi. 45 dönümlük tarlada ürün hasadı yapan çiftçi Halil Çelik, hasadın geçtiğimiz yıllara göre verimsiz olduğunu ifade ederek, "Marul tarlada 5 TL'den verilirken marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satılıyor" dedi.

Tarlada 5 lira markette 30 lira! En verimli toprak orada ama 'Hasat verimsiz' Çiftçinin yüzü gülmedi...

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle marul hasadına başlandı. Bu yıl yetersiz yağış nedeniyle yaşanan kuraklık, Amik Ovası'nda yetiştirilen ürünlerde rekolteyi olumsuz etkiliyor.

AW437184_06

TARLADA 5 LİRA MARKETTE 30 TL

AW437184_02

Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde 45 dönümlük tarlada çiftçilik yapan Halil Çelik, marul hasadına başladı. Ürünün tarlada tanesinin 5 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satıldığını söyledi.

AW437184_01

Kuraklık nedeniyle hasadın verimsiz olduğunu ifade eden çiftçi Çelik, "Ben Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde yaşıyorum. 25 yıldır çiftçilik yapıyorum. Burada da evim var ve Şanlıurfa'ya gidip geliyorum. 40 dönümlük tarlada marul ektik. Bu yıl hasat iyi değil. Geçen yıl da marul ektim ama hasat iyiydi. Geçen yıl marulu tarladan 15 TL'ye veriyorduk ve kurtarıyordu. Bu yıl ise tanesini 5 TL'den veriyoruz ama zarar ediyoruz. Marketlerde marul 25 ila 30 TL'den satılıyor. Biz tarladan 5 TL'den veriyoruz ama alan yok. Markete gittiklerinde 25 ila 30 TL'den alıcı buluyor. Marulda bu zamanlar hasat zamanı ama alan kimse yok. Yağmur yağmadığı için bu yılki hasat verimsiz geçti, kuraklık var. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. Kış aylarından itibaren 4 defa yağmur yağdı. Kuraklık olduğu ve yağmur yağmadığı zamanda hasat da verimsiz oluyor" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...
Havalar ısınınca hasadı başladı! Kilosu 1300 TLHavalar ısınınca hasadı başladı! Kilosu 1300 TL
Anahtar Kelimeler:
marul Hatay Amik Ovası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Özgür Özel'in boykot listesindeki markayı paylaştı! Takipçi sayısı hemen değişti

Özgür Özel'in boykot listesindeki markayı paylaştı! Takipçi sayısı hemen değişti

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

'Altınlarını toplamaya çalışıyorlar' Rekora doymadı, talep yine arttı

'Altınlarını toplamaya çalışıyorlar' Rekora doymadı, talep yine arttı

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak!

Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.