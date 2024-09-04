Tarladaki fiyat ile market fiyatı arasındaki uçurum derinleşiyor... Bakan Yumaklı sebebini açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı CNNTÜRK'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yumaklı, mazot ve gübre desteğinden bahsetti. Yumaklı, yapılan desteklerde sadeleşmeye gidilerek 165 kalem desteğini 3 ana başlığa indirdiklerini aktararak, "Sadeleştirirken bizim bir çıpa kullanmamız gerekiyordu. Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik. Vermiş olduğumuz mazot gübre desteğini ürün bazına indirdik. 13 stratejik ürün, artı yem bitkileri" şeklinde konuştu.

PLANLI ÜRETİME VURGU YAPTI

Yumaklı, eskiden buğday için 185 TL mazot ve gübre desteğinin verildiğini söyleyerek şu anda 342 TL temel destek verildiğini aktardı. Ayrıca Yumaklı, planlı üretime vurgu yaparak, "Ben buğdayın ekilmesini belirlemişsem ve orada buğday ekilmişse ilave 342 TL daha vereceğim" şeklinde konuştu.

Tarla ile market arasında oluşan fiyat farkına da değinen Yumaklı, gıda enflasyon sepetinde gıdanın yüzde 25'lik bir dilime sahip olduğunu ifade ederek, fiyat artış sebebinin üretimle ilgili olmadığını açıkladı. Yumaklı, Pahalı diye nitelendirdiğimiz ürünlerin durumları ürünlerin olmamasından kaynaklı değil hatta fazlamız var. Burada fahiş fiyattan bahsediyoruz. Yine söylüyorum. Ticaret Bakanlığımızla piyasa gözetim ve denetim fonksiyonunu birlikte yerine getirmek için her şeyi yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu konuyu tekrar masaya yatırdık. Çözüm yolları ne olması gerekiyorsa tespit ediyoruz ve üzerine gidiyoruz" şeklinde konuştu.