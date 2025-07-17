Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti. Sancak, 22 dönümlük arazisine ‘yapma, etme' denilmesine aldırış etmeden yerli ve milli amiral arpa tohumu ekti. Büyük bir titizlikle hazırlanan tarlaya serpilen bu kadim tohumlar, Kars'ın iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayarak kısa sürede filizlendi.

"ÇOK VERİMLİ, ÇOK GÜZEL"

Çiftçi Neşat Sancar, kiraladığı biçerdöverlerle bismillah diyerek 22 dönümlük arazisinde arpa hasadını yaptırdı. Tarlasının hasadını yaptıran Neşat Sancar, "Allah'ın verdiğine çok şükürler olsun. 2025 yılının amiral tohumun hasadını yaptırdım. Çok verimli, çok güzel, inanmayan bazı arkadaşlar vardı. Gelsin görsünler, çok şükür Allah'a biçtirdim, Allah utandırmasın, arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

"22 DÖNÜMLÜK TARLADAN YAKLAŞIK 10-11 TON ARPA TOHUMU ELDE ETTİM"

Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim. Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür" diye konuştu.

Kars'ta 22 dönümlük tarlaya ekilen milli ve yerli amiral ata tohumundan yaklaşık 10-11 ton, dönüme ise 500 kilo arpa elde edildi. Gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verim, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek oldu. Üstelik elde edilen ürünün kalitesi ve besin değeri de oldukça tatmin edici oldu.

Yapılan hasadın ardından traktör römorklarına biçerdöverler aracılığıyla arpalar dolduruldu. Arpa yüklü traktörler daha sonra köyün yolunu tuttu. (İHA)