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Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde

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Kars'ta ata tohumu arpa ekimi yapan bir çiftçi, modern tarım yöntemlerini bir kenara bırakarak geleneksel tohumlara yöneldi ve sonuçlar beklentilerin çok ötesinde oldu. Tarladan fışkıran bereket, hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de ata tohumlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftçi Neşat Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim" dedi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti. Sancak, 22 dönümlük arazisine ‘yapma, etme' denilmesine aldırış etmeden yerli ve milli amiral arpa tohumu ekti. Büyük bir titizlikle hazırlanan tarlaya serpilen bu kadim tohumlar, Kars'ın iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayarak kısa sürede filizlendi.

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 1

"ÇOK VERİMLİ, ÇOK GÜZEL"

Çiftçi Neşat Sancar, kiraladığı biçerdöverlerle bismillah diyerek 22 dönümlük arazisinde arpa hasadını yaptırdı. Tarlasının hasadını yaptıran Neşat Sancar, "Allah'ın verdiğine çok şükürler olsun. 2025 yılının amiral tohumun hasadını yaptırdım. Çok verimli, çok güzel, inanmayan bazı arkadaşlar vardı. Gelsin görsünler, çok şükür Allah'a biçtirdim, Allah utandırmasın, arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 2

"22 DÖNÜMLÜK TARLADAN YAKLAŞIK 10-11 TON ARPA TOHUMU ELDE ETTİM"

Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim. Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür" diye konuştu.

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 3

Kars'ta 22 dönümlük tarlaya ekilen milli ve yerli amiral ata tohumundan yaklaşık 10-11 ton, dönüme ise 500 kilo arpa elde edildi. Gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verim, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek oldu. Üstelik elde edilen ürünün kalitesi ve besin değeri de oldukça tatmin edici oldu.

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 4

Yapılan hasadın ardından traktör römorklarına biçerdöverler aracılığıyla arpalar dolduruldu. Arpa yüklü traktörler daha sonra köyün yolunu tuttu. (İHA)

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 5

Tarladan fışkırdı! Yapma, etme dediler ama... 11 ton çıktı, beklentilerin çok ötesinde 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarım ata tohumu tarla
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