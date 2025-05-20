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Tayin ile o şehre geldi, hayatı değişti! Fransa'dan ödül aldı, Kargo ile her yere gönderiyor 'Talep çok fazla'

Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta arıcılığa başlayan Yusuf Göktepe, ürettiği bal ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı. Göktepe, ürettikleri balı ülkenin dört bir yanına gönderdiklerini ifade etti.

Tayin ile o şehre geldi, hayatı değişti! Fransa'dan ödül aldı, Kargo ile her yere gönderiyor 'Talep çok fazla'

Mersin'de yaşayan ve daha önce birçok sektörde çalışan Göktepe, 2020 yılında Erdemli Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan arıcılık kursunda eğitim gördü. Göktepe, ilgi duyduğu bu alanda akademik olarak da eğitim almak istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı'nda öğrenim gören Göktepe, akşamları da Muğla'nın köylerinde arıcılık eğitimleri verdi.

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ÖNERİ İLE ARICILIK YAPMAYA BAŞLADI

Mezun olduktan sonra 2022'de akademisyen eşinin tayini dolayısıyla Şırnak'a gelen Göktepe, kentte bir süre tarım danışmanlığı yaptı. Daha sonra tanıştığı Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteği sayesinde arıcılık yapmaya başlayan Göktepe, Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götürüyor.
Ürettiği balı kargo ile ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı. Göktepe, kendi markasıyla bal üretimini sürdürüyor.
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KARGO İLE GÖNDERİYOR

Yusuf Göktepe, kente geldiğinde bir dönem Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliğinde tarım danışmanlığı yaptığını, daha sonra Balveren beldesinde tanıştığı arıcı Zeki Sidar'ın kendisini arıcılık yapmaya ikna ettiğini söyledi.

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10 KOVAN ARI BAŞLANGICI OLDU

Sidar'ın kendisine ilk etapta 10 kovan arı verdiğini anlatan Göktepe, bu sayede arıcılığa başladığını belirtti. Göktepe, arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesinde, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü ifade ederek, bu bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu dile getirdi.

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MARKA KURDU

Bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'na katıldığını, "Altın Lezzet Ödülü"ne layık görüldüğünü ifade eden Göktepe, şunları söyledi:
"115 kovanda yıllık 2,5 ton bal üretimimiz var. Çok fazla talep var. Oluşturduğumuz marka ile Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile bal göndererek tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Eylülün ortasına doğru hasadımız oluyor. Numunelerimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarlarına gönderip, analizleri tüketicilerimizle paylaşıyoruz."

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"ÜLKENİN HER TARAFIN GÖNDERİYORUZ"

Göktepe'yi yönlendirerek kendisi gibi arıcılık yapmasını sağlayan Mehmet Zeki Sidar da kentte 2008 yılından bu yana bal ürettiğini belirtti. Son 2 yıldır Yusuf Göktepe ile arıcılık yaptıklarını anlatan Sidar, "Haziran ayından sonra buralar ısındığı için yaylaya gidiyoruz. Kaliteli organik bal üretmek çabasındayız. Balımızı ülkenin her tarafına gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bal Şırnak bal arısı tayin
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