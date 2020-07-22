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Tayland’da gördü! Memleketinde yetiştirdiği ejder meyvesinin tanesini 15 liradan satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Övünç Yorbik'in (49), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken görüp, memleketine dönünce serada yetiştirdiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen tropik meyve pitayanın tanesi dalında 15 liradan satılıyor.

Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 6 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği, 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti. Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, 2017 yılı Nisan ayında 1000 metrekarelik sera kiraladı. Toplam 35 bin lira yatırım ve 1 aylık çalışmayla hazır hale getirilen seraya, pitaya fidanlarını dikti. Seradaki pitaya fidanlarının boyu 2 metreyi buldu. Geçen yıl 2 bin adet ürün alan Yorbik, 900 ağaç bulunan serasından bu yıl yaklaşık 7 bin adet ürün elde etmeyi bekliyor. Hasadına başlanılan pitayanın dalında tanesi 15 liradan alıcı buluyor. Her ağaçtan ortalama 40 ürünün alındığı pitayanın temmuz ayında başlayan hasadı aralık ayına kadar sürüyor.

7 BİN ADET MEYVE BEKLİYOR

Her yıl meyve sayısında artış yaşayan seradan bu yıl 7 bin adet meyve beklediğini söyleyen Övünç Yorbik, "3 yıl önce sera kurarak pitaya yetiştirmeye başladık. 2018'de deneme ürünü aldık. Geçen yıl ise yaklaşık 1500 ürün alarak manavlara sattık. Meyve, mayıs ile haziran aylarında tomurcuk veriyor. Tomurcuk verdikten sonra meyvenin kırmızı hale gelip olgunlaşması ise 45 gün sürüyor. Havalar biraz daha serinlediğinde bu süre 50 günün üstüne çıkıyor. Şu anda da hasat mevsimindeyiz. Hasadını yaptığımız ürünlerin tanesini 15 liradan manavlara satıyoruz. Manavlarda ise kalitesine göre tanesi 25 liraya kadar alıcı buluyor. Sağlığa faydası olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemini arttırıyor. Gözlere ve cilt kuruluğu, kolon kanserine ve şeker hastalarına çok iyi geliyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin civarında meyve bekliyorum. Dallar çoğaldıkça meyvede artıyor. Gelecek yılda maksimum 12 ila 15 bin meyve almayı hedefliyorum" dedi.

KAYNAK:DHA

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