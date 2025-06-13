Tekirdağ'da kiraz üretimi devam ediyor! 3 bin ton rekolte beklentisi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, 2 bin 500 dekarlık alanda sürdürülen kiraz üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere inşallah 3 bin tona yakın pazara sürülmüş olacağını ifade etti.

Aksoy açıklamasında şu sözleri kullandı:



"Geçen yıl 3 bin 500 ton bir kirazımız olmuştu. Bu yıl 500 tonluk bir eksiğimiz olabilir ama kalite noktasında geçen yıldan daha iyi durumdayız. Çünkü bu seneki meyveler daha seyrek ve daha bakımlı. Dolayısıyla bu seneki verimimiz geçen yıla oranla daha iyi. İnşallah bereketli bir yıl geçmiş olacak, fiyat noktası da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden Altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda, dün ben Şarköy'de yine kiraz hasadındaydım, fiyatları da iyi noktada. Bu sene bizim ilimiz bir problem yaşamadan inşallah üretime devam edecek"



YÜZDE 70 DESTEK VERİLİYOR

TARSİM konusunda da uyarıda bulunan Aksoy, "İlimizde TARSİM Sigortalılık oranı yüksek ama çiftçilerimizin büyük bir kısmı hala TARSİM'in öneminin farkında değil. Ben buradan sizin aracılığınızla da, Türkiye'deki, Trakya'daki ve özellikle Tekirdağ'daki bütün çiftçilerimize TARSİM konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen TARSİM Sigortalarınızı yaptırın. Çünkü biz açık alanda üretim yapan bir sistemde çalışıyoruz, dolu, sel, sıcaklık, don olayları. Açık alanda çalıştığımız için ürünlerimizi etkileyecektir, devletimizin yüzde 70 sigortaya verdiği bir katkı var. Bu TARSİM Sigortasını da değerlendirerek lütfen bu işlemlerinizi yapın. Çünkü çiftçimizi koruyacak olan sistem TARSİM Sigortası" ifadelerini kullandı.



Çiftçi Vedat Ataç ise bu yılki üretimden duyduğu memnuniyeti, "Bu sene kalite yüksek oldu, kalibre büyüdü. Alanımız 8 dönüm, 200'e yakın kiraz ağacım var. Bu seneki hasattan memnunum" sözleriyle dile getirdi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır