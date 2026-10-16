Tekirdağ'da "süper meyve" hasadı başladı! 2 ton ürün elde edildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde aronyanın hasadı başladı. Çıkrıkçı Mahallesi’nde 5 dönümlük arazide üretim yapan çiftçi Demirbaş, bu yıl yaklaşık 2 ton aronya elde etti.

Yaklaşık dört yıl önce aronya yetiştiriciliğine başlayan Demirbaş, üretimini her yıl devam ettiriyor. Bu yılki hasadın verimli geçtiğini belirten üretici, topladığı ürün miktarından memnun kaldığını ifade etti.

5 DÖNÜMLÜK ARAZİDEN 2 TON ÜRÜN

Hayrabolu’da yetiştirdiği aronyaların hasadını tamamlayan Demirbaş, beş dönümlük arazisinde üretim yapmayı sürdürüyor. “Süper meyve” olarak adlandırılan aronyanın bu yılki hasat döneminde yaklaşık 2 ton ürün elde eden çiftçi, verimin beklentilerini karşıladığını dile getirdi.

ÜRÜNLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYE SATIYOR

Üretim ve satış sürecini doğrudan tüketicilere yönelik yürüten Demirbaş, yetiştirdiği aronyaları aracısız şekilde alıcılara ulaştırıyor. Elde ettiği ürünleri doğrudan tüketicilere sattığını belirten çiftçi, bu yılki hasadın sonuçlarından memnun olduğunu kaydetti.

Alternatif meyve üretimi kapsamında bölgede yetiştirilen ürünler arasında yer alan aronya, Hayrabolu’da da üreticilerin tercih ettiği meyvelerden biri olarak öne çıkıyor. Demirbaş, hasat ettiği ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırarak üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır