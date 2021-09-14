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Teknolojiye direniyor! 7 çeşit yapılıyor, diğer illerden yoğun ilgi...

14.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2012 yılında tescillenen ve marka haline gelen bezden yapılma 'Yenihan bebekleri', yeni nesil oyuncakların hakim olduğu bugünlerde teknolojiye direniyor. Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi kurs öğretmeni Tuğba Kartal diğer şehirlerden de yoğun talep gelen ürünler için, "Gelin bebeği, nişanlı kız, hamarat gelin, yaşlı kadın gibi farklı 7 çeşit bebek yapıyoruz" dedi.

Teknolojiye direniyor! 7 çeşit yapılıyor, diğer illerden yoğun ilgi...

Yıldızeli ilçesinde Türk Patent Enstitüsü'nce 2012 yılında tescillenen ve marka haline gelen Yenihan bebekleri, geleneksel kültürü yansıtıyor. El emeği, göz nuru ile bezden yapılan bebeklerdeki kıyafetler de yöreye ait izler taşıyor. Farklı giysiler ile zengin bir görüntü sunan bebekler, Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kurslarda yapılıyor.

Özellikle il dışından gelen vatandaşların dikkatini çeken bebeklerin folklorik kıyafetlerin yanı sıra birbirinden farklı figürlerle süslenmiş olması da dikkat çekiyor. Çeşitli fuarlarda da satışı yapılan bebekler, yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

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DOĞAL ÜRÜNLERDEN İMAL EDİLİYOR

Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi kurs öğretmeni Tuğba Kartal, bebeklerin yapım aşamasında ahşap modellerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirildiğini vurgulayarak, "Patiklerini ve yeleklerini ördürüyor, yazmalarını yaptırıyoruz.

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Kıyafetlerini giydirdikten sonra yüzünü hazır hale getiriyor, yazmalarını bağlıyoruz. Beline kuşağını sarıp önlüklerini işletip kenarlarına püskül ekliyoruz.

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Bu şekilde gelin bebeği, nişanlı kız, hamarat gelin, yaşlı kadın gibi farklı 7 çeşit bebek yapıyoruz" dedi.

Yenihan bebekleri İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve kaymakamlıktan temin edilebiliyor.

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Kaynak: DHA

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