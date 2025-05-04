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Tescilli Mut kayısısında hasat başladı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

Tescilli Mut kayısısında hasat başladı

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.

Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kayısı hasat
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