Tezgaha geliyor, kapış kapış satılıyor! Kilosu 30 TL

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde üretimi yapılan yerli kavunlar, semt pazarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kilosu 30 liradan satışa çıkarılan kavunlar, öğle saatlerine gelmeden tükeniyor.

YERLİ KAVUNLAR ÖĞLE SAATLERİNE KADAR TÜKENİYOR

Üretici Fahrettin Demir, kavunların yetiştirilmesi sırasında mantar ilacı dışında herhangi bir zirai ilaç kullanmadığını belirtti. Hayvan gübresiyle yetiştirdiği kavunların doğal lezzeti nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Demir, ürünlerinin kısa sürede satıldığını söyledi.

Demir, “Pazara getirdiğim ve 30 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükenmektedir. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor. Bu yıl kiraladığım 30 dönüm alana kavun ekimi yaptım ve yaklaşık 70 ton ürün bekliyorum” dedi.

30 DÖNÜM ALANA EKİLDİ, 70 TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Üreticinin kavunlarının yoğun talep görmesi, ilçede yerli ve doğal tarım ürünlerine yönelik ilginin de yüksek olduğunu ortaya koydu. Demir, bu yıl kiraladığı 30 dönümlük alanda yaptığı ekimden yaklaşık 70 ton ürün almayı bekliyor.##

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır