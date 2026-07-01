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Tezgaha gelmeden bitiyor: Kilosu 400 TL, 100 kilo alan var

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Siirt mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Faraşin Yaylası'nın ham peyniri, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Doğal üretimi ve kendine has lezzetiyle bilinen peynir, satış noktalarında kısa sürede tükeniyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren peynir almak isteyen vatandaşlar satış noktalarına gelirken, bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için yüksek miktarda peynir alıyor. Kilo hesabıyla satılan peynirden 10, 20, 50, 100 kilo alan vatandaşların olduğu belirtilirken, alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanarak kış aylarında tüketiliyor. Faraşin Yaylasında doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir, katkısız yapısı ve yöresel tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peynirin kilogram fiyatı ise şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

Tezgaha gelmeden bitiyor: Kilosu 400 TL, 100 kilo alan var 1

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ PEYNİRLERİNDEN BİRİ"

Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirtti.

Tezgaha gelmeden bitiyor: Kilosu 400 TL, 100 kilo alan var 2

Baykan "Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir" dedi.

Tezgaha gelmeden bitiyor: Kilosu 400 TL, 100 kilo alan var 3

Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Tezgaha gelmeden bitiyor: Kilosu 400 TL, 100 kilo alan var 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
peynir Siirt fiyat tezgah
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