FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Ton ton fabrikaya satıyorlar! 'Verim iyi' 2 bin 100 TL'den alıcısı var

Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.

Ton ton fabrikaya satıyorlar! 'Verim iyi' 2 bin 100 TL'den alıcısı var

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan İsmail Altınkaya, Ali İhsan Kargın ve Mücahit Altınkaya, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.

Ton ton fabrikaya satıyorlar! Verim iyi 2 bin 100 TL den alıcısı var 1

İsmail Altınkaya isimli üretici de, "Bu yıl kuraklık olmasına rağmen verim çok çok iyi. Pancar çok sulanarak elde edilen bir ürün. Emeğimizin karşılığını aldık şükürler olsun" ifadelerini kullandı. İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 100 TL'den alındığını ifade ettiler.

Ton ton fabrikaya satıyorlar! Verim iyi 2 bin 100 TL den alıcısı var 2

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi.
Kaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam ettiABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürüKaradağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü

Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.