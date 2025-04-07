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'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor! Binlerce kişinin ekmek parası oldu ama ömrü 3 aylık...

07.04.2025 15:55
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Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan halk arasında kedirgen ve sarmaşık denen otlar işsizlerin umudu oluyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle kıt olduğu için bağının fiyatı 100 TL'ye kadar yükseliyor. Aynı zamanda oldukça şifalı olduğu belirtilen otlar, en fazla Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa illerinde rağbet görüyor.

'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor! Binlerce kişinin ekmek parası oldu ama ömrü 3 aylık...

Son yıllarda Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve tamamen doğal olduğu için çok sağlıklı bir gıda olarak tüketilen sarmaşıklar köylerde yaşayan garibanların yüzünü güldürüyor. Aydın'da her bahar sezonunda önemli bir sektör haline gelen sarmaşık otu her gün dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.
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Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp, şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti.
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HERKES PARA KAZANIYOR

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‘Aydın'ın nimeti' olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL'ye kadar ulaştı. Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar" diye konuştu.

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2-3 AYLIK ÖMRÜ VAR!

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Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömrü olduğunu belirten Ramazan Çapar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu Ege Bölgesi
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