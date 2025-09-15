FİNANS

Toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin TL 'Maden buldum'

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda çam sakızı toplayarak değerlendiriyor. Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor.

Toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin TL 'Maden buldum'

Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor. Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

Toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin TL Maden buldum 1

KİLOSU 5 BİN TL'YE KADAR ALICI BULUYOR

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Toplayıp satıyor! Kilosu 5 bin TL Maden buldum 2

"MADEN BULDUM" DİYEREK SEVİNCİNİ DİLE GETİRDİ

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

