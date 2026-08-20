Toprakta yetişmiyor, saksılarda üretiliyor! Kilosu 400 liraya satılıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, Kayseri’nin İncesu ilçesinde yerli yaban mersini çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışma yürütüyor. Gürcan, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü akademik çalışmalar kapsamında İspanya ve Hollanda’dan ithal edilen çeşitlere alternatif yerli türler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu amaçla kurduğu şirket bünyesindeki AR-GE alanında ıslah ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren Gürcan, aile bireyleriyle beraber İncesu’daki yaklaşık 38 dekar alanda üretim yapıyor. Yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla kurulan bahçede 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriliyor.

YABAN MERSİNİ KAYSERİ’DE SAKSILARDA YETİŞTİRİLİYOR

ERÜ bünyesindeki Teknopark’ta da AR-GE çalışmalarını sürdüren Gürcan, yaban mersininin asitli toprak istediğini, Kayseri’de bu özelliğe sahip toprak bulunmadığı için üretimi saksılarda gerçekleştirdiklerini belirtti. Zorlu bir üretim sürecinin ardından yaban mersini yetiştirmeyi başardıklarını ifade etti.

Gürcan, toplam 45 dekarlık arazinin 38 dekarının dikili alandan oluştuğunu ve bu alanda 35 litrelik saksılarda 17 bin bitki bulunduğunu söyledi. Bahçenin yaklaşık 12 milyon liraya mal olduğunu belirten Gürcan, Ziraat Bankasından 5,5 milyon lira tutarında sübvansiyonlu kredi desteği aldıklarını aktardı.

Çalışmanın yalnızca üretimle sınırlı olmadığını belirten Gürcan, temel hedeflerinin 3-5 dekar toprağa sahip vatandaşların da kolaylıkla uygulayabileceği bir üretim modeli oluşturmak olduğunu kaydetti.

HEDEF SAKSI BAŞINA 3 KİLOGRAM VERİM

Kayseri’nin gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yaban mersini yetiştiriciliği açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Gürcan, bölgenin iklim koşulları sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı ürün elde ettiklerini söyledi.

İki yıllık üretim geçmişlerinin bulunduğunu belirten Gürcan, bu yıl saksı başına 1 kilogram ürün aldıklarını, bitkilerin tam verim dönemine ulaşmasıyla birlikte bu miktarı saksı başına 3 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Arazide farklı özelliklere sahip çok sayıda yaban mersini çeşidinin bulunduğunu belirten Gürcan, yaklaşık 30 çeşit üzerinde çalıştıklarını ve bu çeşitler arasında melezleme yaptıklarını ifade etti.

HEM FİYATI DÜŞÜRMEK HEM DOĞAYLA BULUŞTURMAK İSTİYOR

Piyasada yaban mersininin kilogramının minimum 400 liradan satıldığını belirten Gürcan, Kayseri’deki marketlerde ürünü 250 ila 350 lira aralığında tüketiciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Böylece hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de yaban mersininin daha ulaşılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bahçede ayrıca “kendin topla” etkinlikleri düzenlenerek özellikle çocukların doğayla buluşmasına imkan sağlanıyor. Aile işletmesindeki üretim çalışmalarına Gürcan’ın hemşire kardeşi ve annesi de destek veriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır