Tüm ustaları çağırdılar! 'O mesleklerde gelecek nesiller için çalışma yapılacak'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras Ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından halk kültürü alan araştırmaları çalışması çerçevesinde Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile unutulmaya yüz tutmuş meslekler başta olmak üzere, birçok meslek kayıt altına alınacak.

Konu hakkında açıklama yapan DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras Ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından halk kültürü alan araştırmaları çalışması çerçevesinde Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılacak. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz folklor araştırmacıları tarafından il sınırları içerisinde tüm yerleşimlerde, geleneksel meslekler alanında halk kültürü alan araştırması başlatılacak.

Söz konusu araştırmada geleneksel meslek erbabına ulaşılarak geleneksel meslekler icraa edilirken, fotoğraf, video, ses kaydı alınacak ve bu kayıtlar, araştırma verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Merkezi arşivine gönderilecek. Ayrıca araştırma verileri işlenmesi, konu hakkında yayın hazırlanması, geleneksel mesleklerin yaşatılması için gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu anlamda meslek sahibi herkesin gerek bağlı oldukları meslek odalarına gerek ise esnaflığı bırakmış ise 05551427176 telefon numarasında bizlere ulaşması önem arz etmektedir. Mesleği bırakmış olsa dahi geleneksel meslek konusunda bilgi ve tecrübesi olan ustalarımızın bizlere ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır