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Türk şirketi havacılıktaki ihracatıyla Malezya'yı "uçuracak"

29.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havacılık sektörüne yönelik teknolojik çözümler sağlayan mühendislik şirketi Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ, Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü gerçekleştirecek. Şirket, Türkiye'de söz konusu alanda ihracat yapmayı başaran ilk şirket oldu.

Türk şirketi havacılıktaki ihracatıyla Malezya'yı "uçuracak"

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi, Mayıs 2021'de küresel şirketlerin katılımına açık "Elektronik Arazi ve Mania (Engel) Verileri, Dijital Veri Setleri ve İlgili Donatı ve Hizmetlerin Tedariki" ihalesi gerçekleştirdi. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ, 11 istekli arasında en yüksek teknik yeterlilik puanını elde etti. Haritaevi, temmuz ayında 2 yıl sürecek projenin ihale sözleşmesini imzaladı ve fiili çalışmalara ağustosta başladı.

Haritaevi, Malezya'daki 21 havalimanı için "Mania Verileri Analizi", "Elektronik Arazi ve Mania Verisi" ve "Havalimanı Haritalama Veri Tabanı" hizmetlerini ve 6 havalimanı için "Havaalanı Yüzey Yönlendirme Ağı" işlemlerini gerçekleştirecek. Böylece sivil havacılıkta emniyet alanında pek çok ilke imza atan Haritaevi, bu alanda mühendislik hizmetlerinin ihracatında da öncülük yapacak.

Haritaevi Dijital Pazarlama Sorumlusu Cezmi Aslan, Haritaevi'nin Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü hızlandırarak, Havacılık Bilgi Sistemleri ile Havacılık Bilgi Yönetimi'ne geçişi sağlayacağını söyledi.

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Bu amaçla, Malezya’daki havalimanları için tam Elektronik Arazi ve Mania Verileri Koleksiyonu ve Havacılık Veri Kataloğu oluşturulacağını belirten Aslan, "Çalışmalarımızda uydu fotogrametrisi ve yersel bütünlemelere dayalı karma bir yöntem kullanacağız. Malezya Sivil Havacılık Otoritesi için vereceğimiz hizmetlerin tümü, daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde olduğu gibi ICAO, EASA ve ISO standartlarına uygun olacak." dedi.

Yöntem ve teknik açısından uluslararası yetkinlikte olduklarını bu büyük projeyi alarak bir kez daha kanıtladıklarını ifade eden Aslan, şöyle konuştu;

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"Sivil havacılıkta hedeflenen dijitalleşmeye paralel olarak müşterilerimize çok güçlü bir bilişim altyapısını rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Şu an otoritelerin beklentilerini karşılayacak yazılımlara sahibiz. Rakiplerimize kıyasla 'know-how' paylaşımında çok daha açık görüşlüyüz. Örneğin, Malezya'daki projemizin sonunda söz konusu havaalanı dijital dönüşüm araçlarının nasıl kullanılacağına yönelik kapsamlı bir eğitim de vereceğiz."

TÜRKİYE'DE ALANININ İLK İHRACATÇISI

Coğrafi bilgi sistemleri odaklı olarak 2006'da kurulan Haritaevi, sivil havacılık alanında Türkiye’de pek çok ilki gerçekleştirdi. Şirket, havalimanı, sivil havacılık ve seyrüsefer otoriteleri için "havacılık emniyeti", "havalimanı emniyeti" ve "havacılık çalışmaları" konularında geliştirdiği yenilikçi çözümleri dünya pazarlarına sunuyor. Haritaevi, Türkiye'de söz konusu alanda ihracat yapmayı başaran ilk şirket oldu. Havacılık alanında inovatif mühendislik çözümleri geliştiren şirket, Malezya Projesi ile otoriteler tarafından Elektronik Arazi ve Mania Verisi ile Havalimanı Haritalama Veri Tabanı konusunda "Küresel En İyi Uygulama" seçilebilecek başarıyı elde etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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