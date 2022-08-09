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Türkiye’de ilk! Kahve tohumları fidana dönüştü! Bir ili zengin edebilir

09.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kahve fiyatları sonrası sevenlerine güzel haber geldi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) tarafından Tayland’dan getirtilen kahve tohumları, saksılara ekilerek fidan halini almaya başladı.

Türkiye’de ilk! Kahve tohumları fidana dönüştü! Bir ili zengin edebilir

Türk çiftçisinin çok hızlı bir şekilde kahveyi yetiştireceğini ve ülke ekonomisine ekonomik kazanç sağlayacağını ifade eden BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, kahvenin artık Türkiye’ye BATEM’den geleceğini söyledi.

BORSASI OLAN ÜRÜN

Kahvenin dünyada petrolden sonra borsası olan ikinci ürün olduğunu belirten Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, “Kahve içmek için ciddi anlamda döviz ödüyoruz. Ekonomik olarak katma değeri yüksek bir ürün. Kahveyi de Türkiye’nin bir değeri olarak burada çalışıp üreteceğiz. Yüksek teknolojik seralar da muz yetiştiriyoruz, kahve neden olmasın? Ülkemize ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

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TÜRKİYE’DE İLK DENEME

Türkiye’de ilk defa bir ürün denediklerini kaydeden Dr. Abdullah Ünlü, “Bu ürünümüzün adı kahve. Enstitümüz 1934 yılında kurulduğunda narenciye ile birlikte kahve ve muz fidanları da Türkiye’ye getirilmiş. O yıllardaki hava şartları, örtü altı seracılık teknolojileri çok ileri olmadığı için kahve ve muz çalışmaları Antalya’da yapılmış ama kayda değer bir gelişme olmamış. Özellikle bugün Gazipaşa, Alanya, Anamur bölgesinde açık alanda bu ürünler üretilebilir diye o yıl ki çalışmalarla rapor edilmiş. Kahve o yıllarda olmuyor ama günümüzde iklim değişikliklerinin yaşanması sonucu bıraktığımız çalışmayı, tekrar gündeme getirdik” şeklinde konuştu.

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ÖRTÜ ALTINDA KAHVE ÜRETİMİ

Yeni kuşağın aşırı bir şekilde kahve tükettiğini ifade eden Ünlü, “2020 yılında pandemi dolayısıyla yurt dışından tohumları getirtemedik. Geçen yıl tohumlarımız geldi, bu yıl da saksılarda çimlendirdik, rehabilitasyona tabi tuttuk, 3 aylık oldu fidanlarımız. Bunları büyütüp proje çerçevesinde özellikle Antalya’da Kayaburnu tesisimizde, örtü altında kahvenin olabilirliğini ve Alanya Gazipaşa gibi bölgelerimizde açık alanlara dikerek, bunun adaptasyon çalışmalarını yapacağız” dedi.

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TOHUMLAR TAYLAND’DAN

Ünlü, “Bu türler arabica denilen bir tür. Tayland’dan işlenmemiş çekirdek olarak geldi. Bunları uygulamalarla saksıda geliştirip, 3 ay sonra bahçelerde biraz daha güçlendirdikten sonra adaptasyon çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kahve Yemen’den gelirmiş, bundan sonra kahve Türkiye’ye BATEM’den gelecek diyebiliriz. Kahve içmek için ciddi anlamda dövizle ödüyoruz. Ekonomik olarak katma değeri yüksek bir ürün. İnşallah ben inanıyorum ki Türk çiftçisi çok hızlı bir şekilde yetiştirebilecektir. Biz de elimizden gelen desteği vererek kahveleri BATEM’den alırız ve ülke ekonomisine katkı sağlarız diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. (İHA)

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