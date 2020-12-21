FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Türkiye'de kiloyla satılan katran mantarını Japonlar taneyle alıyor

Türkiye'de kiloyla satılan katran mantarını Japonlar taneyle alıyor

KOBİ HABERLERİ  | 21.12.2020 10:33 | Son Güncelleme

Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir (katran) mantarı ihraç edildiği bildirildi. Türkiye’de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya’da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satılıyor.

Türkiye'de kiloyla satılan katran mantarını Japonlar taneyle alıyor

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin 1600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüler, buldukları katran mantarlarının kilosunu 70 ile 100 lira arasında fiyatla ihracatçı firmalara satıyor.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir aroması, rengi ve lezzeti ile bölgenin markası olan katran mantarı için coğrafi işaret başvurusunu da gerçekleştirdiklerini söyledi.

AW195422_03

Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana’da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana’da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye’de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya’da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.

AW195422_02

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde çıkan katran mantarını daha çok Japonya’ya ihraç ettiklerini belirten Özsoy, "Özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak üzere 3 ay süre boyunca köylülere büyük katkı sunmakta. Yıllık iklim koşullarına göre 50 ton ile 150 ton arası ihracat yapıyoruz. Bu yıl kurak geçmesine karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldı" dedi.
Kuzugöbeği ve katran mantarının ülke ekonomisine girdisinin yüksek olduğunu söyleyen Sefa Özsoy, 'Japonya’ya dolar üzerinden gidiyor 40 dolardan başlıyor 18 dolara kadar düşebiliyor. Burada ilk çıktığında kilosu 170 liraydı şu an 70 TL’ye kadar düştü. Bu mantar protein, mineral bakımından çok zengin. Bu mantarın faydaları saymakla bitmez. Bu mantar kültür olarak yetişmiyor. Çin kuzugöbeğini denedi ama Türkiye’de çıkan kadar lezzeti olmadı' diye konuştu.

KAYNAK:İHA

AW195422_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Kilosu 500 lira! Fiyatı altını geçtiKilosu 500 lira! Fiyatı altını geçti
Tüm detaylarıyla esnafa kira yardımı!Tüm detaylarıyla esnafa kira yardımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2021 tarihine ertelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2021 tarihine ertelendi
Kilosu 500 lira! Fiyatı altını geçti
Kilosu 500 lira! Fiyatı altını geçti
Arzum halka ne zaman sonuçlanır?
Arzum halka ne zaman sonuçlanır?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 500 lirayı bulan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar
Kilosu 500 lira! Fiyatı altını geçti
Torunları yesin diye ürettiği siyez ezmesi sevilince, Dünyaya pazarlamaya başladı
Torunları yesin diye üretti! Dünyaya pazarlamaya başladı
Çam fıstıkları geçim kaynağı oldu! İç fıstığının kilosu 400 lira
Kilosunu 400 liradan satıyor
200 nüfuslu köyde, 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat!
Haftada 500 bin kazandılar!
Osmanlı'da padişahların kaftanlarını süslüyordu! Avrupa'ya satıyor
Sadece 3 kişi biliyor! Avrupa'ya satılıyor
'Kırmızı altın' olarak bilinen turplar kadınların zorlu mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.