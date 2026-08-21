Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişiyor! “Yeşil altın” için fiyat belli oldu

Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve üreticilerin “Yeşil altın” olarak nitelendirdiği endüstriyel bitki şerbetçiotunda 2026 yılı hasat dönemi başladı. İçecek sektörünün yanı sıra tıp, gıda ve kozmetik alanlarında da kullanılan şerbetçiotu, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de Pazaryeri halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Türkiye'de şerbetçiotu üretimine resmi olarak 1955 yılında başlanırken, Pazaryeri'nde üretim yapılmasına yönelik ilk çalışmalar 1965'te gerçekleştirildi. İlçenin iklim koşullarının şerbetçiotu yetiştiriciliğine elverişli olduğunun belirlenmesinin ardından üretim, 1973 yılından itibaren yaygınlaştırıldı. Geçen yıllarla birlikte Pazaryeri ile özdeşleşen şerbetçiotu, ilçenin tarımsal üretimindeki önemli değerlerden biri haline geldi. Her yıl hasat döneminin başlamasıyla tarlalarda yoğun mesai yaşanıyor.

TARLALARDA HASAT HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

2026 hasadının başlamasıyla birlikte Pazaryeri'ndeki şerbetçiotu tarlalarında çalışmalar hız kazandı. Üreticiler, yaklaşık bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri ürünleri toplarken, hasat edilen şerbetçiotu ekonomiye yeniden kazandırılmak üzere işlenmek için gönderiliyor.

Şerbetçiotunun 2026 yılı alım fiyatları geçtiğimiz aylarda belirlenmişti. Buna göre aroma cinsi için kilogram başına 122 TL, diğer cinsler için ise 100 TL fiyat açıklanmıştı.

ÜRETİCİLER BU YILKİ VERİMDEN MEMNUN DEĞİL

Dereköy köyünde şerbetçiotu üretimi yapan 57 yaşındaki Gülay Karyel, bu yıl tarlasındaki verimin önceki yıllara kıyasla düşük olduğunu söyledi. İşçilik ve gübre maliyetlerinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Karyel, şerbetçiotu üretiminin ailesinde uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Karyel, “Çocukluğumdan beri bu şerbetçiotunu yapıyoruz. Benim babam da çok yapardı. Biz evlendik biz de yapıyoruz. Bu sene şerbetçiotu hasadına başladık. Komşulara topluyoruz. Şimdi bize toplayacağız. İkinciye 'Brewers Gold' kestik, şimdi de 'Aroma' keseceğiz. Bu sene önceki senelere bakarak verim çok iyi değil” dedi.

“SADECE PAZARYERİ İLÇESİNDE YETİŞİYOR”

Hasat döneminde şerbetçiotu tarlalarını ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ürünün 1973 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinde denendiğini ancak yalnızca Pazaryeri'nde yetiştirilebildiğini ifade etti.

Tekin, “1973 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinde denenen ancak sadece ve sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu bitkisinin 2026 yılı hasat sezonu başladı. Çitçilerimize üreticilerimize hayırlı bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Şerbetçiotu bitkisi çok değerli bir endemik bir bitki. Her alanda nerdeyse her alanda kullanılmakta. Gıda sanayinde, ilaç sanayinde. Pazaryeri'nde de şerbetçiotu kolonyası geliştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalar, ARGE çalışmalarıyla farklı alanlarda da kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Şimdiden tüm çiftçilerimize hasat sezonun hayırlı olmasını temenni ediyor herkese kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır