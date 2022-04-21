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Türkiye'de tadına bile bakılmıyor! 3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı

21.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozu dış satımından yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 30 bin 869 dolar gelir sağlandı. Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Japonya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Türkiye'de tadına bile bakılmıyor! 3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 4 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 1 milyon 30 bin 869 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-mart döneminde 4 ülkeye 203 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ihracattan 1 milyon 30 bin 869 dolar elde edildi. Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Japonya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu. Güney Kore'ye 458 bin 818, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 302 bin 70, Tayvan'a 201 bin, Japonya'ya da 68 bin 982 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak-mart dönemindeki deniz salyangozu ihracatının değer olarak yaklaşık yüzde 51'i Karadeniz Bölgesinden yapıldı.

Karadeniz'den ilk çeyrekte Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 528 bin 768 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

salyangoz

"ÜLKEYE HER YIL ÖNEMLİ MİKTARDA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'de tüketim imkanı olmayan deniz salyangozunun işlenerek değere dönüştürülmesi ve Uzak Doğu ülkelerindeki tüketici kitlesine sunulmasının ihracatçıların başarısı olduğunu söyledi.

Söz konusu ürün ihracatından ülkeye her yıl önemli miktarda döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Gürdoğan, "Deniz salyangozunun da balık avcılığı ile aynı statüye tabi tutulması ve avlanma sezonu uygulanması bu ürünün ihracatta istenilen düzeyde değerlendirilmesinde sorunlara yol açmaktadır. İhracatçılarımız tarafından değere dönüştürülen deniz salyangozunun avcılığının 12 ay boyunca yapılabilir bir sisteme bağlanmasının, ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." diye konuştu. (AA)

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