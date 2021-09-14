FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Türkiye'de üretildi! 20 ülke satın almak için sıraya girdi

Türkiye'de üretildi! 20 ülke satın almak için sıraya girdi

14.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tesiste üretilen mısır ve ayçiçeği hasat tablaları, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor. İlçede 35 yıl önce inşaat makineleri üretimiyle sektöre adım atan Aktürk Makine, 25 yıldır da tarım makineleri alanında faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de üretildi! 20 ülke satın almak için sıraya girdi

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 bini kapalı yaklaşık 15 bin metrekare alanda 65 kişinin istihdam edildiği firma, ağırlıklı olarak biçerdövere takılan "mısır hasat tablası", "ayçiçeği hasat tablası" ve balya makinesi üretiyor.

İşletmenin sahibi Hüseyin Aktürk, ürettikleri mısır ve ayçiçeği hasat tablalarının yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti.

Her geçen gün yeni bir ülkeden ürünler için talep aldıklarını dile getiren Aktürk, şunları kaydetti;

20210914_2_50017583_68733381_Web

"Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ürün gönderiyoruz. Asya'da Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan, Afrika'da Tunus, Fas ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı İtalya, Rusya, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yapıyoruz. ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle de ihracat için görüşmelerimiz başladı. Fransa'ya büyük makineler için teklif sunduk.

20210914_2_50017583_68733385_Web

Önümüzdeki sezon büyük ebatlı makine üretimine başlayacağız. Bu yılki hedefimizi yakaladık ve şu an üretimimizin yüzde 80'ini yurt dışına gönderiyoruz. Hemen hemen her gün farklı bir ülkeye gönderim gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkelerde şu an için bayiliklerimizin yanı sıra teknik servis ve yedek parça ağımızı da oluşturduk."

20210914_2_50017583_68733387_Web

"PANDEMİDE İHRACAT ARTTI"

Kovid-19'dan tarım sektörünün etkilenmediğini ifade eden Aktürk, salgın döneminde tarım makinelerinin ihracatında artış olduğunu bildirdi.

Ürettikleri balya makinelerinin de yurt içinde alıcı bulduğunu anlatan Aktürk, "Avrupa ülkelerinde pandemi nedeniyle bazı fabrikalar kapandı veya yarı personelle çalışmaya devam ediyor. Sağlık problemleri orada daha fazla. Yurt dışındaki fabrikaların Kovid-19 nedeniyle kapanması sonucu Avrupa'daki firmalar, ürünleri bizden tedarik etmeye çalışıyor. Şu an tam kapasite çalışmalarımızı, üretimimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

20210914_2_50017583_68733379_Web

Bosna Hersek'ten tarım makinesi almak için görüşmeye gelen iş insanı Darko Comment de "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Daha uzun süreli çalışmak istiyorum. Firma yetkilerini Bosna Hersek'e davet ediyorum. Yeni makineler için çalışmalar yapalım istiyoruz. Türkiye çok iyi ve çok seviyorum." dedi.

20210914_2_50017583_68733388_Web

Kaynak: AA

Ekonomiye büyük katkı! Kuyudan tonlarca çıktıEkonomiye büyük katkı! Kuyudan tonlarca çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadıDedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadı
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Kuyudan tonlarca çıktıKuyudan tonlarca çıktı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.