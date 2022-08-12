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Türkiye'de yakalanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor! 1960'lardan beri...

12.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen deniz ürünleri şirketi, 1960'larda Fransa ile başladığı kurbağa ihracatını, 60 yılı aşkın zamandır sürdürüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 15 tesiste faaliyetlerinin sürdüren, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç eden şirket, orkinos, çipura, levrek, alabalık, Türk somonu, su kurbağası, deniz salyangozu, karides ve yengeç gibi ürünlerin yetiştiriciliğini de yapıyor.

Türkiye'de yakalanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor! 1960'lardan beri...

Şirketin 4'ün kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, AA muhabirine, 1950'lerden bu yana su ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini, dedesi Hüseyin Sagun'un büyük dedesinden öğrendiği balıkçılığı o tarihlerde Samsun'dan İstanbul'a gelerek büyüttüğünü anlattı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 15 tesiste faaliyetlerinin sürdüğünü, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirten Sagun, orkinos, çipura, levrek, alabalık, Türk somonu, su kurbağası, deniz salyangozu, karides ve yengeç gibi ürünlerin yetiştiriciliğini yaptıklarını söyledi.

İsviçre'den Japonya'ya 40 kadar ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Sagun, üretim, satış ve ihracatını yaptıkları ürünlerin başında orkinosun geldiğini, bu ürünün yüzde 90'ını Japonya'ya ihraç ettiklerini dile getirdi.

Sagun, son 4-5 yılda popülaritesi hızla artan Türk somonu üretiminde de ciddi payları bulunduğunu ifade ederek, "Türk somonu bizim gurur kaynağımız. Çünkü şu anda Türkiye, Avrupa'da Norveç'ten sonra en büyük ikinci aqua kültür yetiştiricilik ülkesi. Aynı familyadan olan alabalığı somon haline getirmek büyük başarı." diye konuştu.

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"KURBAĞALAR FRANSA VE İSVİÇRE'YE İHRAÇ EDİLİYOR"

Sagun, Türkiye'nin deniz ürünlerinde dünya standartlarında üretim yaptığını, kendilerinin de bunu geliştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Balık dışındaki deniz ürünleri dış satımında da Türkiye'nin yükselişte olduğunu vurgulayan Sagun, şirketlerinin 60 yılı aşkın süredir yaptığı kurbağa ihracatına dikkati çekti.

Dedesi Hüseyin Sagun'un büyük dedesinden balıkçılığı öğrendiğini, işini 1950'lerin başında Samsun'dan İstanbul'a taşıyarak büyüttüğünü anlatan Sagun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde Trakya bölgesinde su kurbağası toplayarak Fransa'ya ihraç etmeye başlıyor. Ne zaman? 1960'ların başında. Şirketimizin ihracatı aslında o zaman başlıyor. Kurbağa ihraç ettikleri yerlerden diğer deniz ürünlerinin talep edilmesine göre dönüyorlar. Su kurbağasını Fransa ve İsviçre yiyor. Bunu dünyanın diğer ülkelerine satmak kültürel açıdan biraz zor. Biz de işlenmiş ve yarı mamul su kurbağası ihracatını halihazırda Fransa ve İsviçre'ye yapıyoruz."

"KOOPERATİFLERE ÜYE BALIKÇILAR, KÖYLÜLER VE AVCILAR TOPLUYOR"

Deniz salyangozu, kurbağa ve kerevit gibi balık dışındaki ürünlerin büyük kısmının müstahsiller aracılığıyla toplandığını dile getiren Sagun, şunları kaydetti:

"Kooperatiflere üye balıkçılar, köylüler ve yabani avcılık yapanlar toplar bu ürünleri. Biz de müstahsillerden alır, müşterinin talebine göre işler, paketler ve ihracatını gerçekleştiririz. Bu ürünlerde çiftlik üretimi çok söz konusu değil. Bizim bir kurbağa çiftliğimiz var ancak bu, boş ve avcılığın yasak olduğu sezonlarda yetiştirip ihraç etmek üstüne. Yılın geneline baktığınızda bunu müstahsillerden, avcılardan topluyoruz."

"İŞLENİP ŞİŞE TAKILAN KURBAĞA BACAĞI ÇOK DEĞERLİ"

Sagun, kurbağa ihracatının balığa göre düşük kaldığını belirterek, "Yıllık kurbağa ihracatının 15-20 milyon dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. Belirli bir pazarın dışına çıkılamaması ve yabani avcılığa bağlı olduğu için büyük gelişimlere çok açık değil. Kurbağa tüm olarak da kesilip temizlenerek sadece bacak olarak da ihraç ediliyor. Şişlere takıp bacak halinde ihracatı da var. Kurbağanın en değerli ihracatı, ürünün işlenerek şişlere takılmış bacak şeklindeki hali." diye konuştu.

Sagun, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye'nin her bölgesinde potansiyel yetiştiricilik alanı açtığını, burada serbest yatırımcıların lisans edinerek sektöre adım atabileceğini söyledi. (AA)

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kurbağa
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